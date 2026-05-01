América no tiene ofertas por Israel Reyes; ¿adiós al sueño europeo?

Antes de meterse de lleno con la Selección Mexicana y el Mundial 2026, Israel Reyes , defensa del América, ya comenzó a ordenar prioridades y el camino para cumplir el sueño de jugar en Europa.

Un par de fuentes cercanas al jugador y al club mencionaron a Excélsior que no existe propuesta alguna por el futbolista de 25 años, luego del rumor de que el Benfica envió una oferta económica.

Son dos situaciones que el defensa americanista debe arreglar junto con su representante Claudio Landeros: las prioridades respecto a los clubes interesados por sus servicios y la renovación con el América.

Tras cerrar la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con 15 partidos disputados (todos de titular, para un total de mil 350 minutos), Israel Reyes aprovechó los días de descanso para vacacionar por Europa.

Por ahora Israel Reyes se encuentra en Italia, donde hay un supuesto seguimiento de la Roma sobre sus actuaciones.

La intención del descanso en el Viejo Continente también le servirá al defensa central y lateral a tantear los posibles escenarios; clubes de las ligas de Alemania y Países Bajos, las otras opciones.

Israel Reyes y la agencia que lo representa tantean los posibles destinos en el futbol Europeo; Italia es una escala que aprovechó el jugador en sus vacaciones previas a reportar con la Selección Mexicana. Israel Reyes/Instagram

Cabe señalar que el interés de Israel Reyes también es un arreglo conveniente para el América, razón por la que está dispuesto a renovar; su contrato termina en diciembre próximo. La directiva de las Águilas le ha reiterado tanto a Reyes como a representante las facilidades para que brinque al futbol europeo, pero en una cuerdo económico en el que ganen todos.

Cabe señalar que algunas filtraciones y rumores son impulsadas desde el Puebla, anterior equipo de Israel Reyes que busca presionar a la entidad americanista a la renovación y así evitar que Israel Reyes se marche por la vía libre.

Con una venta del América, La Franja se verá beneficiada con una tajada de la consecuente transferencia a Europa; el valor del defensor ronda los 5 millones de dólares, pero se elevará con su participación en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.