Futbolista Magou Doucouré se desplomó tras partido

La jugadora Magou Doucouré se desplomó tras el partido entre el Hamburgo SV y el Union Berlin, correspondiente a la fecha 24 de la Bundesliga femenina. La francesa fue atendida en el campo y ya está consciente y estable.

“Nuestra jugadora se desplomó tras el partido en casa de hoy y fue atendida médicamente aún en el campo. Al salir del estadio en la ambulancia, ya estaba nuevamente consciente y estable. Magou será ahora examinada de forma preventiva en el UKE”, publicó el Hamburgo en redes sociales.

El cuadro de casa agradeció al personal que atendió a la futbolista, a los aficionados y al FC Union Berlin por el apoyo.

“Deseamos a Magou una rápida y buena recuperación”, añadió el Hamburgo SV.

Por su parte, el Union Berlin mostró su beneplácito el saber que Magou Doucouré ya estaba consciente en la ambulancia y que se esté recuperando en el hospital.

“Le deseamos una pronta recuperación, y a su familia, amigos y compañeras de equipo todo nuestro cariño”, mencionó.

El Hamburgo SV se llevó la derrota por 0-1 ante el FC Union Berlin. Con su victoria, el cuadro visitante llegó a 30 unidades para ascender a la octava posición de la tabla general.