Mundial 2026 suma crisis: amenaza de huelga en SoFi Stadium y alerta de viaje por redadas migratorias

Un nuevo frente de tensión se abrió en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a poco más de un mes de su inicio. Cerca de 2,000 trabajadores vinculados al SoFi Stadium advirtieron sobre una posible huelga si no se limita la presencia de agentes federales de inmigración durante el torneo.

El sindicato Unite Here Local 11, que representa a empleados de alimentos, bebidas y servicios, mantiene una disputa activa con operadores del estadio y con la organización del evento. La exigencia central es que no se permita la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las sedes mundialistas.

La organización sindical presentó una queja por prácticas laborales ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales contra Legends Hospitality, empresa encargada de los servicios en el estadio, contra Kroenke Sports and Entertainment, propietario del inmueble, y contra la FIFA como organizadora del torneo.

Nos preocupa la seguridad de los huéspedes y los trabajadores”, señaló Kurt Petersen, copresidente del sindicato. “No creemos que nadie esté seguro si hay presencia de estas agencias en el entorno del estadio”m sostuvo Petersen en declaraciones publicadas por el periódico The Los Angeles Times

El conflicto se desarrolla en paralelo a la planeación de los partidos que se disputarán en Inglewood, una de las sedes confirmadas del torneo en Estados Unidos. La incertidumbre se centra en el papel que tendrán las autoridades federales dentro del dispositivo de seguridad del evento.

Todd Lyons, director interino del ICE, indicó previamente que la agencia tendrá un rol en la seguridad de las sedes. La declaración no ha sido acompañada de detalles operativos, lo que ha incrementado la preocupación entre trabajadores y organizaciones civiles.

Piden a FIFA que intervenga contra ICE

Más de 100 grupos de derechos humanos se han sumado a la petición del sindicato para que la FIFA solicite una moratoria en operativos migratorios durante los 38 días que dura el torneo.

La FIFA podría pedir que estas operaciones no se realicen en el contexto del Mundial”, sostuvo Petersen.

Amnistía lanza alerta

El tema escaló a nivel internacional tras la intervención de Amnistía Internacional, que emitió una advertencia de viaje dirigida a aficionados que planean asistir al torneo. La organización señaló preocupaciones relacionadas con la aplicación de políticas migratorias en Estados Unidos y la falta de garantías específicas para visitantes.

La advertencia incluye referencias al entorno general de derechos humanos y a la posibilidad de que las medidas de control migratorio impacten a asistentes extranjeros durante el evento.

El conflicto laboral y la alerta internacional se suman a la logística de un torneo que se jugará en tres países. Estados Unidos, México y Canadá serán sedes de la edición 2026, la primera con 48 selecciones participantes.

En el caso estadunidense, la organización contempla múltiples sedes con alta concentración de público y operaciones simultáneas. La coordinación entre autoridades locales, federales y organismos deportivos forma parte del esquema de seguridad.

El escenario en Los Ángeles introduce un factor adicional en la planificación. La posibilidad de una huelga en uno de los estadios sede implicaría ajustes operativos en servicios clave durante los partidos.

Las negociaciones entre el sindicato y las partes involucradas continúan sin un acuerdo anunciado. El planteamiento de una huelga se mantiene como opción en caso de que no se modifiquen las condiciones señaladas.

A semanas del inicio del torneo, la organización enfrenta un entorno donde temas laborales y de seguridad migratoria se incorporan a la agenda operativa del Mundial 2026.