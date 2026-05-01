'Checo' Pérez: Éstas son las actualizaciones de Cadillac para el Gran Premio de Miami

El equipo Cadillac, en el que milita Sergio ‘Checo’ Pérez, ha implementado un paquete completo de mejoras para el Gran Premio de Miami, cuarta fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1.

Después de un arranque de temporada en el que el enfoque principal fue acumular tantos kilómetros como fuera posible, enfrentar constantes fallas mecánicas, el equipo estadunidense aprovechó el descanso obligado de cinco semanas para desarrollar actualizaciones en su monoplaza MAC-26, a fin de seguir cerrando la brecha ante los equipos de media tabla.

El trabajo de desarrollo se vio motivado tras el Gran Premio de Japón, en el que Sergio Pérez afirmó que el nuevo equipo del paddock no estaba tan lejos de escuadras como Racing Bulls y Alpine.

¿Cuáles son las mejoras que llevó Cadillac a Miami?

De acuerdo con el reporte publicado por la FIA durante este viernes, son nueve actualizaciones las que han recibido los autos de Pérez y del finlandés Valtteri Bottas, siendo la más relevante la introducción de un piso y difusor nuevos.

El piso tiene un nuevo diseño en la parte que rodea los neumáticos traseros, mientras que el difusor integra una geometría actualizada que, en su conjunto, permitirá aumentar la carga aerodinámica y un mejor desempeño en la parte trasera del monoplaza.

Por otro lado, el alerón delantero implementa un endplate con una geometría nueva y un nuevo perfil en el flap, con los que también se busca reducir pérdidas aerodinámicas y optimizar el flujo de aire hacia la parte trasera del coche, además de disminuir la sensibilidad del comportamiento ante los cambios de altura necesarios y ahorrar un poco de peso.

A esto se suma un nuevo perfil de la parte delantera del tablón, que contará con detalles actualizados en el borde superior y el winglet.

Los espejos laterales tienen otro refuerzo estructural, luego de los problemas que han tenido en las carreras de apertura, pero además integran una geometría actualizada que también contribuirá a mejorar el flujo de aire.

Otros elementos que estrena el Cadillac de ‘Checo’ Pérez en Miami incluyen una nueva suspensión trasera, un deflector trasero mejorado y un nuevo soporte en el tubo de escape, que en la teoría incrementarán la estabilidad aerodinámica.

Muchas de las mejoras se enfocan en optimizar el comportamiento de la parte trasera del auto Cadillac Formula 1 Team

Jefe de Cadillac destaca el trabajo en las fábricas

Graeme Lowdon, director del equipo, destacó ayer jueves el trabajo de desarrollo de la agrupación a su cargo para desarrollar nuevos elementos en esta parte inicial de la campaña en sus tres sedes, ubicadas en Indianapolis, Silverstone y Charlotte.

Traer una mejora tan sustancial es realmente alentador, porque lo que se ve en la pista es el resultado de todo el trabajo que se está realizando en nuestras diversas instalaciones”, comentó, en declaraciones recopiladas por RACER.

“No se trata sólo de poner en marcha un equipo de carreras, sino de optimizar la fabricación, todos los procesos y procedimientos, desde la adquisición de materiales hasta la fabricación interna. Todos estos sistemas son completamente nuevos”.