Lando Norris domina calificación Sprint en Miami; Checo' Pérez saldrá en posición 19

Lando Norris obtuvo la ‘pole position’ para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, cuarta fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará en el lugar 19.

Norris lideró la SQ1 de este viernes con una vuelta de 1:28.723m con el neumático medio, aunque Charles Leclerc respondió en la SQ2 al establecer un registro de 1:28.333m, siempre con neumáticos medios.

En la SQ3, usando el compuesto suave en su único intento de vuelta rápida, Norris registró 1:27.869m, suficiente para superar por dos décimas a Andrea Kimi Antonelli, quien se recuperó de un problema de motor sufrido en los entrenamientos para ser el último en completar su calificación y quedar en segundo puesto.

Oscar Piastri, el monegasco Leclerc, quien tuvo varios deslices durante su vuelta final, y Max Verstappen completaron los cinco primeros puestos, por delante de George Russell y Lewis Hamilton. El argentino Franco Colapinto, quien maneja un nuevo chasis este fin de semana, terminó octavo, seguido de Isack Hadjar y Pierre Gasly.

El francés Gasly terminó la SQ2 con diferencia de 21 milésimas sobre Gabriel Bortoleto, quien lideró un esfuerzo competitivo de Audi, luego de que su coequipero Nico Hulkenberg terminara en el lugar 12. Oliver Bearman no logró abrir vuelta en el cierre de la SQ2 y fue relegado al puesto 13, por delante de Alex Albon, Carlos Sainz y Arvid Lindblad.

Mientras tanto, Sergio Pérez abrió la SQ1 con una vuelta de 1:31.255m que, al final de su primer intento, lo dejó en el sitio 14, aunque algunos rivales no lograron completar una vuelta rápida porque Lance Stroll se quedó detenido por algunos segundos al final de la Curva 17, luego de bloquear las ruedas.

Sin embargo, el tapatío no pudo siquiera empezar un segundo intento, al tener que regresar a la zona de pits con pocos minutos restantes en la SQ1.

Por ello es que cayó al sitio 19 en el resultado, pero con déficit de sólo 0.267s ante Albon, quien fue el último en avanzar al segundo segmento. Pérez fue medio segundo más rápido por medio segundo a su coequipero Valtteri Bottas, quien le acompañará en la décima fila de salida.

Los otros eliminados en este segmento fueron Liam Lawson y Esteban Ocon, quienes saldrán por delante de los integrantes de Cadillac, en tanto que los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Stroll, no hicieron tiempos competitivos, por lo que están a la espera del visto bueno de la FIA para tomar parte de la carrera Sprint.

La carrera corta empezará este sábado 2 de mayo a las 10 AM (Tiempo del Centro de México).