Así quedó la parrilla de salida para el GP de Canadá 2026 de F1

Kimi Antonelli no pudo cobrar revancha con George Russell. El británico ganó la Carrera Sprint y, más tarde, le arrebató la ‘pole position’ al italiano al ser más rápido por 0.068 segundos, por lo que saldrá en la posición de honor. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Canadá 2026 de la F1.

“Siempre es difícil volver después del Sprint, ya que el auto se siente muy diferente. Esa última vuelta fue inesperada, una sensación increíble después de una sesión tan exigente. Fue épico”, dijo George Russell tras ganar su tercera ‘pole’ consecutiva en Canadá.

George Russell saldrá en la posición de honor Reuters

La configuración que tuvo el auto del británico en la Clasificación, fue pensando en la Carrera de este domingo, debido a que hay una probabilidad del 65 por ciento de lluvia, además de frío y viento, por lo que las condiciones serán difíciles.

“Siempre es un poco difícil comprometerse desde la primera vuelta; ha sido complicado con los neumáticos encontrar el rango óptimo. George hizo una gran vuelta”, dijo Antonelli.

Sergio 'Checo' Pérez saldrá desde la penúltima fila para el GP de Canadá 2026 de F1 Reuters

ASÍ QUEDÓ LA PARILLA DE SALIDA PARA EL GP DE CANADÁ 2026 DE LA F1:

1. George Russell.

2. Kimi Antonelli.

3. Lando Norris.

4. Oscar Piastri.

5. Lewis Hamilton.

6. Max Verstappen.

7. Isack Hadjar.

8. Charles Leclerc.

9. Arvid Lindblad.

10. Franco Colapinto.

11. Nico Hulkenberg.

12. Liam Lawson.

13. Gabriel Bortoleto.

14. Pierre Gasly.

15. Carlos Sainz.

16. Oliver Bearman.

17. Esteban Ocon.

18. Alexander Albon.

19. Fernando Alonso.

20. Sergio ‘Checo’ Pérez.

21. Lance Stroll.

22. Valtteri Bottas.

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