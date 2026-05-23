Russell le quita la pole a Antonelli en Montreal; Checo Pérez saldrá en la P20

George Russell dio un doble golpe el sábado del Gran Premio de Canadá para reavivar sus oportunidades por el campeonato de la F1 2026 al ganar la pole position sobre Andrea Antonelli, su compañero en Mercedes; esto mientras Sergio ‘Checo’ Pérez sigue buscando el progreso del Cadillac.

La lucha por la pole se volvió una lotería al inicio. Norris dio el primer golpe de autoridad en la ronda definitiva cuando puso una vuelta de 1m12.729s superando a Lewis Hamilton y Oscar Piastri. En comparativa, los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell se ubicaban en la cuarta y décima posición inicialmente antes de ir a los pits y colocar un nuevo set de gomas blandas.

Cuando Andrea Kimi Antonelli salió para su vuelta final logró un tiempo de 1m12.646s que lo puso en primero por arriba de Norris, pero la sonrisa del italiano recibió un golpe cuando Russell estableció un 1m12.578s para tomar la pole.

El británico de Mercedes ganó la carrera sprint tras una lucha lado a lado con Antonelli, lo cual generó las críticas del italiano quien consideró su compañero de equipo excedió lo permitido.

Norris se alineará tercero junto a Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton será quinto seguido por Max Verstappen.

La calificación de Checo Pérez en Canadá

Sergio Pérez volvió a padecer de la falta de ritmo a una sola vuelta y, el optimismo de la carrera sprint pronto se encontró con la realidad. Checo Pérez, quien había alcanzado el puesto 11 en la carrera corta del sábado por la mañana, aunque se convirtió en un 14 por la sanción, pronto tuvo que dar vuelta a la página para enfocarse en la calificación para la carrera.

Sergio Pérez durante la carrera sprint en Canadá. REUTERS

En la sesión definitiva para ordenar la parrilla, el Cadillac de Checo Pérez estuvo por un instante en posibilidad de avanzar a la Q2, pero conforme los Audi y los Alpine entraron en ritmo esas posibilidades se desvanecieron hasta situarse en la posición 20, pero de nueva cuenta superando a su compañero Valtteri Bottas.

Posiciones calificación GP de Canadá

Posición - Piloto - Escudería

1 - George Russell - Mercedes

2 - Kimi Antonelli - Mercedes

3 - Lando Norris - McLaren

4 - Oscar Piastri - McLaren

5 - Lewis Hamilton - Ferrari

6 - Max Verstappen - Red Bull Racing

7 - Isack Hadjar - Red Bull Racing

8 - Charles Leclerc - Ferrari

9 - Arvid Lindblad - Racing Bulls

10 - Franco Colapinto - Alpine

11 - Nico Hulkenberg - Audi

12 - Liam Lawson - Racing Bulls

13 - Gabriel Bortoleto - Audi

14 - Pierre Gasly - Alpine

15 - Carlos Sainz - Williams

16 - Oliver Bearman - Haas F1 Team

17 - Esteban Ocon - Haas F1 Team

18 - Alexander Albon - Williams

19 - Fernando Alonso - Aston Martin

20 - Sergio Pérez - Cadillac

21 - Lance Stroll - Aston Martin

22 - Valtteri Bottas - Cadillac