Lewandowski sufre amargo adiós del Barcelona con derrota en LaLiga

Con gol de Robert Lewandowski en su último partido vistiendo la playera del Barcelona, el conjunto culé se fue por delante en Mestalla, solo que la respuesta de Valencia llegaría inmediatamente para derrotar 3-1 al conjunto culé y cerrar la temporada de LaLiga.

Barcelona ya contaba con el título de LaLiga asegurado desde su victoria ante Real Madrid, por lo que Hansi Flick aprovechó para rotar sus piezas en las últimas fechas del campeonato y darle minutos a quienes podrían salir de la institución en el siguiente verano.

Fue Robert Lewandowski quien abrió el marcador en el minuto 60 para darle una ventaja parcial al Barcelona, sin embargo, Javi Guerra (65’), Luis Rioja (70’) y Guido Rodríguez (90+6’) se encargaron de remontar el compromiso y darle los tres puntos al combinado Che, mismo que terminó sin opciones de quedarse con un cupo europeo de cara a la temporada 2026-27.

Con solamente un partido por disputarse en la temporada, Barcelona cerró con 94 puntos, seguido por Real Madrid con 86 unidades, mientras que Valencia finalizó 9º a dos del séptimo sitio que entregaba el último cupo a sitios de competencias europeas de cara a la siguiente temporada.

En el último partido de LaLiga, Atlético de Madrid y Obed Vargas se meterán al Estadio de la Cerámica para medirse ante Villarreal, quienes tienen como gran objetivo arrebatarle el tercer sitio de la clasificación a unos Colchoneros que despedirán a Antoine Griezmann, mismo que llegará al Orlando City de la MLS para la siguiente campaña.

BFG