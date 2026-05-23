Checo Pérez acusa sanción "injusta" en Canadá y ve la realidad de Cadillac

El sábado del Gran Premio de Canadá fue una lección para Sergio Pérez y Cadillac con un ritmo competitivo con gomas blandas, mejorando algo que el piloto de Guadalajara pedía, pero también exhibiendo que aún falta trabajo por hacer para poder pensar en luchar por los puntos con necesidad de mejorar al momento de obtener la posición en la parrilla.

En la sprint, ‘Checo’ Pérez completó una destacada actuación cruzando la meta en la posición 11 tras haber arranco desde el 16. Sin embargo, un polémico incidente en los giros finales con Liam Lawson arruinó el resultado ante los comisarios quienes le dieron 10 segundos de penalización.

El altercado ocurrió en la recta trasera, antes de la chicana final, cuando el neozelandés intentó un adelantamiento por la zona exterior. 'Checo' protegió la trayectoria interna y, tras un leve contacto, forzó al de Racing Bulls a rodar sobre el pasto.

Al conocer la penalización, el tapatío no ocultó su frustración. "En mi opinión, es totalmente injusto”, expresó el tapatío al tiempo que aplaudió el progreso de Cadillac: “pero independientemente de eso, fue un rendimiento excelente. Logramos mantener a muchos coches detrás, y sí, estoy muy contento con eso".

Además, Pérez superó a Valtteri Bottas en la sesión Cadillac Formula 1 Team

Una cruda realidad en la clasificación

Por la tarde, las buenas sensaciones mecánicas de la carrera sprint se diluyeron rápidamente. Durante la sesión clasificatoria para ordenar la parrilla dominical, el Cadillac volvió a mostrar sus carencias y aunque en un inicio parecía estar cerca de la Q2, al final quedó lejos del ritmo de varios de sus rivales.

"La calificación fue una imagen más representativa de dónde estamos. Una vez que todos ponen dos juegos de neumáticos, todos parecen encontrar más ritmo y el rendimiento del coche entra más en juego”.

A pesar de que llamó la atención a Cadillac pidiendo seguir con las mejoras, tiene en claro que los pasos están en el camino adecuado.

“Vamos en la dirección correcta y solo tenemos que seguir, fin de semana tras fin de semana, haciéndolo mejor, mejor y mejor".