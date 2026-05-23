Uziel Muñoz debuta en la Diamond League 2026 y hace historia para México

El mexicano Uziel Muñoz continúa haciendo historia en el atletismo internacional. El lanzador chihuahuense debutó oficialmente en la Diamond League, el circuito más prestigioso del atletismo mundial, donde terminó en el octavo lugar de la prueba de impulso de bala durante la segunda fecha celebrada en Xiamen.

El olímpico mexicano registró una marca de 20.28 metros dentro del Estadio Egret del Centro Deportivo Olímpico, escenario que reunió a medallistas olímpicos, campeones mundiales y a las máximas figuras de la especialidad en una competencia de alto nivel.

El atleta chihuahuense puso el nombre de México entre los mejores del lanzamiento de bala Comité Olímpico Mexicano

La prueba fue dominada por el jamaiquino Rajindra Campbell, quien conquistó el primer lugar con un lanzamiento de 22.34 metros. El podio lo completaron los estadounidenses Jordan Geist y Ryan Crouser, con marcas de 21.52 y 21.42 metros, respectivamente.

Más allá del resultado, la participación de Uziel Muñoz cobró relevancia al convertirse en el único representante latinoamericano dentro de la prueba de impulso de bala en la Diamond League, compartiendo escenario con los máximos referentes del atletismo mundial.