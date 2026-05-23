LaLiga: ¿Qué equipos descienden en España? 

La temporada en Europa ha llegado a su fin, con las principales ligas cerrando su calendario y definiendo los ascensos y descensos para la próxima campaña.

En España, la jornada 38 de LaLiga EA Sports selló el destino de varios clubes, dejando claras las tres plazas de descenso directo a LaLiga Hypermotion. Con los resultados del fin de semana, ya se conocen los tres equipos que abandonarán la máxima categoría.

El Girona fue otro equipo que descendió en España REUTERS

Así quedó el descenso en LaLiga

Tras una intensa jornada 38, los tres equipos que dejan la primera categoría en LaLiga son: el Mallorca, Girona y el Real Oviedo, dejando en claro que tuvieron una temporada para el olvido.

El RCD Mallorca vivió una temporada irregular y llena de altibajos. Tras un inicio prometedor donde lograron sumar puntos clave fuera de casa, el equipo de Martín Demichelis sufrió una notable caída en la segunda vuelta. Sus problemas en ataque y la falta de gol en momentos decisivos les condenaron. A pesar de contar con un plantel experimentado, no lograron mantener la regularidad necesaria y terminaron en la 18ª posición con 42 puntos.

El Girona FC, por su parte, vivió un verdadero calvario. Después de su histórica participación en competiciones europeas, esta campaña fue un paso atrás. Les costó mucho adaptarse al doble esfuerzo y sufrieron numerosas lesiones en defensa. Con solo 9 victorias y un saldo negativo de goles, los gerundenses sellaron su descenso en el lugar 19 con 41 puntos.

El Real Oviedo regresó a LaLiga esta temporada tras ascender, pero su paso por la élite fue efímero. El equipo asturiano mostró garra y carácter en varios partidos, especialmente en el Carlos Tartiere, pero le faltó calidad y profundidad de plantilla. Con solo 6 victorias y el peor ataque de la categoría, terminaron últimos con 29 puntos.

Martín Demichelis, ex DT de Rayados, descendió con el Mallorca en España X:@RCD_Mallorca

¿Qué equipos ascienden a LaLiga?

El Racing de Santander ya ha asegurado uno de los ascensos directos de forma matemática. El histórico club cántabro regresa a LaLiga EA Sports 14 años después, gracias a una gran temporada regular donde demostraron solidez defensiva y efectividad.

El segundo ascenso directo y el tercer equipo vía playoff aún están por definirse completamente, ya que la fase regular de LaLiga Hypermotion finaliza el 31 de mayo.

Equipos como el Deportivo de La Coruña, UD Almería, Málaga o Las Palmas luchan por las plazas restantes. Los play-offs, que se disputarán en junio y determinarán a los últimos dos equipo que suben a la Primera División en España.