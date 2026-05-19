La espera de los gunners y de Mikel Arteta terminó. El Arsenal volvió a ser campeón de la Premier League por primera ocasión en 22 años gracias al empate que firmó el Manchester City 1-1 frente al modesto Bournemouth, que dejó sin efecto el drama la última jornada al ser inalcanzable el equipo londinense.

Los citizens salieron al campo del Vitality Stadium arrastrando el alma, después de que las versiones que venían sonando desde hacía semanas se cuajaba en una realidad al enterarse de que el entrenador Pep Guardiola partirá con el final de la temporada en la que conquistó un par de Copas locales, la más reciente la FA Cup el sábado ante el Chelsea.

El ánimo del equipo de Guardiola se desmoronó cuando a los 39 minutos Eli Junior Kroupi hizo el tanto con el que el Bournemouth se afianzaba en la sexta posición y que lo deja con opciones de pelear en la última fecha por el quinto boleto para la próxima edición de la Champions League con el Liverpool.

Earling Haaland dio decoro al pobre partido de los citizens marcando la diana de la igualada en el quinto minuto del descuento. Pero el punto no era suficiente para evitar la coronación de los gunners.

El Arsenal tiene la opción de cerrar la mejor temporada de su historia al aspirar a sumar al título de la Premier League el título de la Premier League. Reuters

Este resultado dejó al City con 78 puntos, cuatro por detrás del Arsenal (82), que desempolvó los viejos albumes para recordar que desde la temporada 2003-2004 no ganaban un título de la Premier League, cuando eran dirigidos por Arsene Wegner. Es la decimocuarta corona de la Premier League en la historia para el equipo londinense.

Para Mikel Arteta llegó el momento de gozo después de siete temporadas al frente de los gunners y con tres campañas terminando como segundo lugar en la clasificación.

Pero la felicidad de los gunners y sus aficionados no se limita únicamente a los límites del futbol inglés, pues pueden sellar la mejor de sus campañas en la historia con un doblete inédito de conquistar el sábado 30 de mayor la Champions League, cuando se midan en la Puskas Arena de Hungría al PSG por la corona de clubes más preciada del Viejo Continente.