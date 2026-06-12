¿Qué pasó con Son Heung-min? Alerta en Corea del Sur por lesiones tras debut en el Mundial 2026 

La alegría persiste en Corea del Sur tras debutar con victoria en el Mundial 2026. Sin embargo, la preocupación es latente por jugadores con molestias físicas; la estrella Son Heung-min trabajó diferido en las instalaciones de Verde Valle.

Con la remontada 2-1 sobre Chequia, la noche del 11 de junio en el estadio Guadalajara, algunos elementos quedaron resentidos.

El defensa Kim Min-Jae y el mediocampista Bae Jun-ho tienen reporte de lesiones de tobillo. El entorno del combinado de los Guerreros Taegu señala que ambas dolencias no ponen en riesgo su participación en el juego contra la Selección Mexicana.

Por su parte, el mediocampista Oh Hyeon-gyu sigue afectado por una fiebre en la previa ante Chequia.

Tae-hyeon Kim no estuvo presente. El defensa central sigue lastimado de los tobillos y sobrelleva su proceso final de recuperación con calma, aunque las fuentes periodísticas de Corea del Sur afirman que estará disponible para jugar los últimos minutos contra México; Jun-ho Bae es otro jugador lastimado, aunque la molestia en la rodilla no le impedir{a estar convocado con los mexicanos en el Estadio Guadalajara.

Para calmar la mente, los jugadores de Corea del Sur fueron acompañados por seres queridos y familiares durante el entrenamiento. Será este sábado que la plantilla dirigida por Hong Myung-bo disfruten de un día libre en tierras tapatías.

Respecto al estatus de Son Heung-min, el atacante se enfocó en el trabajo regenerativo tras ver actividad en el duelo Corea del Sur y Chequia. Integrantes del club asiático indicaron que el futbolista se encontraba en el gimnasio, luego de que su ausencia fue notable tras la aparición del equipo titular.