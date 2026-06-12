Aficionada coreana es víctima de racismo en el Mundial 2026; buscan al mexicano

En el segundo partido del Mundial 2026, una aficionada de Corea del Sur fue víctima de racismo por un seguidor mexicano en la tribuna del Estadio Guadalajara, quien aún no es identificado; hacen viral su imagen en redes sociales para dar con su paradero.

Corea del Sur remontó y venció 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara para conseguir sus primeros 3 puntos en la justa mundialista y prácticamente poner un pie en la siguiente ronda, sin embargo, el compromiso se manchó luego de que un aficionado hiciera gestos racistas contra una de las aficionadas asiáticas que hizo el viaje para seguir a su país.

Ubicados en la tribuna del Estadio Guadalajara, la aficionada de Corea del Sur saludaba a la cámara y los aficionados que estaban detrás de ella hicieron lo propio… hasta que a uno de ellos se le ocurrió ofender a quien grababa el video.

La reacción fue inmediata por parte de la mujer asiática, ya que mostró su tristeza enfrente de la cámara mientras puede verse cómo el seguidor mexicano ríe con sus acompañantes.

De momento, la FIFA, el Estadio Guadalajara ni la Selección Mexicana se han pronunciado al respecto, por lo que se espera que en las siguientes horas emitan un comunicado desaprobando y dejando en claro su intención y apoyo en busca de extinguir el racismo dentro el deporte.

Será el siguiente jueves 18 de junio cuando el Estadio Guadalajara vuelva a la actividad en el Mundial 2026, siendo sede del partido en el que México defenderá el liderato del Grupo A cuando se mida a Corea del Sur, partido que cerrará la actividad del sector y en el que el combinado nacional podría asegurar su sitio en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

BFG