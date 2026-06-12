“Lo sentimos”: El DT de Chequia pide perdón tras caer ante Corea del Sur y ya piensa en Sudáfrica

Miroslav Koubek, director técnico de Chequia, admitió que el juego ante Corea del Sur se le fue de las manos por errores propios, al tiempo que ofreció disculpas por el plan de juego no logrado con todo y la ventaja de un gol.

Lo sentimos de verdad. Creo que hemos jugado bien. Se pudo dar el empate y hemos podido ganar. Hemos cometido unos errores y si me fijo en las situaciones del partido, pudimos evitar que el rival anotase. Hemos cometido errores, pero creamos ocasiones que el rival era una selección muy rápida y además nuestra estrategia ha funcionado bastante bien. Ha ganado el mejor, pero no es el resultado que buscábamos. Lo sentimos”, dijo tras la derrota 2-1.

Koubek dio mérito a la labor del meta surcoreano Kim Seung-Gyu: “tuvo momentos buenos; el arquero estuvo espectacular”.

Respecto a Tomas Soucek, el técnico de Chequia valoró su papel en el campo de juego.

“También baja mucho para recibir la pelota y era tema de Soucek defenderlo en medio campo porque no queríamos cubrir distancias de 40 metros. Soucek era el encargado de este aspecto defensivo, pero no siempre hemos tenido éxito”, pero su evaluación no podría estar completa sin hablar de Son. “Es un jugador excelente y vimos el resultado de su esfuerzo y nuestro esfuerzo”.

Miroslav Koubek confía en que su equipo reaccionará al enfrentarse a Sudáfrica. Reuters

Eso sí, evitó desmenuzar el planteamiento del rival, quien junto a México perfiula favorito a pasar a la siguiente fase.

“No me corresponde evaluar el sistema defensivo coreano porque nosotros lo que queríamos era aprovechar nuestra estrategia cuando íbamos ante su defensa, había momentos de inestabilidad en la zaga coreana y tuvimos que aprovechar esas ocasiones y es algo que tenemos que recordar”.

El siguiente duelo de Chequia será ante Sudáfrica, que sucumbió en la inauguración del Mundial 2026 ante México (2-1).

“Vamos a analizar la situación porque nos queda una semana antes del segundo partido. Ahora tenemos que trasladarnos a otra ciudad donde vamos a medirnos a un rival muy difícil como ha sucedido esta noche. Tenemos que analizar los momentos críticos del partido”.