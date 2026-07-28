Juárez le rinde homenaje a Denzell García con un increíble mural

Denzell García ha sido uno de los pilares más consistentes del FC Juárez en los últimos torneos. El canterano de los Bravos, se ha consolidado como titular indiscutible gracias a su entrega y capacidad para aportar tanto en recuperación como en salida de balón.

A sus 22 años, el sinaloense ha demostrado madurez y compromiso con los colores fronterizos, sumando goles, asistencias y un rendimiento sólido que ha sido clave en el esquema de los Bravos.

Esa constancia en la cancha lo ha convertido en referente del vestuario y en símbolo del trabajo desde la cantera.

Denzell García observando el mural que le hicieron FC Juárez

Denzell García es homenajeado con mural en el Centro Histórico

Para rendirle homenaje al jugador mexicano, en colaboración del Grupo EK (barra de animación EK / Barra El Kartel) y la Coordinación del Centro Fundacional, se le realizó un mural a Denzell García en el corazón de Ciudad Juárez.

La obra, ubicada en el Centro Histórico, reconoce su esfuerzo, perseverancia y el camino recorrido defendiendo los colores del FC Juárez desde las fuerzas básicas.

El proyecto contó también con el apoyo del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y fue ejecutado por el artista Shak.

El propio Denzell tuvo la oportunidad de firmar la pieza, que ya forma parte del paisaje urbano de la frontera y se suma a las intervenciones artísticas que embellecen y dan identidad a la zona.

Es un detalle hermoso, gracias a todos ustedes. Uno siempre trata de representar al juarense de la mejor manera en el campo. Es un orgullo ser un juarense más”, señaló Denzell.

Con este mural, Denzell García queda inmortalizado en las calles de la ciudad que lo ha visto forjarse como profesional, un gesto que une deporte, arte urbano e identidad local.

El gran momento de Denzell García con Juárez

Denzell García atraviesa un momento dulce en su trayectoria. Además de su regularidad con el FC Juárez, ha sido considerado en múltiples ocasiones por la Selección Mexicana mayor, incluyendo convocatorias para amistosos de preparación y procesos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ya debutó con el Tricolor y forma parte de las prelistas y concentraciones bajo el mando de Javier Aguirre, lo que confirma su proyección a nivel nacional.