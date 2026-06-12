¡Simplemente espectacular! Así se vio el México Vs Sudáfrica desde un helicóptero

Horas después de que México derrotara 2-0 a Sudáfrica, resultado que significó su primera victoria en la historia de las Inauguraciones de una Copa del Mundo, se compartió una toma desde el helicóptero que sobrevoló el Estadio Ciudad de México durante el compromiso.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México logró imponer condiciones en la cancha del Estadio Ciudad de México y tomó la cima del Grupo A tras la Jornada 1 de la Fase de Grupos, sitio que lo estaría manteniendo en el epicentro del país para las siguientes rondas de la Copa del Mundo.

Los más de 80,000 aficionados gozaron y vibraron con la escuadra Tricolor de Javier Aguirre, sin embargo, lo que acaparó los reflectores horas después fue la toma del helicóptero que sobrevoló el Coloso de Santa Úrsula durante el compromiso inaugural.

Mostrando el momento preciso en el que los fuegos artificiales se activaron sobre el terreno de juego, en la cancha se pueden observar claramente las banderas de México y Sudáfrica que lucieron en el nuevo protocolo para los Himnos Nacionales, además del estallido de cada uno de los aficionados que se dieron cita en el inmueble tres veces mundialista.

Con el triunfo conseguido, México tomó el liderato del Grupo A y dio un paso importante para la siguiente etapa del Mundial 2026, sin embargo, no podrá contar con César Montes para el compromiso correspondiente a la Jornada 2, donde se medirán frente a Corea del Sur desde la cancha del Estadio Guadalajara.

Será el miércoles 17 de junio cuando el Estadio Ciudad de México vuelva a la actividad dentro del Mundial 2026, día en el que Uzbekistán y Colombia midan fuerzas en el que representará su debut dentro del Grupo K.

BFG