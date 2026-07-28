Liga MX revela los dorsales de sus figuras para el All-Star Game 2026 ante la MLS

La Liga MX dio a conocer los dorsales oficiales que utilizarán sus futbolistas para el MLS All-Star Game 2026, duelo en el que las principales figuras del futbol mexicano se medirán a las estrellas de la Major League Soccer (MLS) en Charlotte.

La publicación de los números despertó expectativa entre los aficionados, ya que cada jugador portará un dorsal distinto al que utiliza habitualmente con su club. El encuentro reunirá a los mejores elementos disponibles de ambas ligas, aunque estará marcado por varias ausencias importantes.

Así quedaron los números para el Juego de Estrellas

En la portería, Carlos Acevedo llevará el número 1, mientras que Carlos Moreno utilizará el 25.

La defensa estará integrada por Willer Ditta (2), Nathan Silva (3), Bruno Méndez (4), Franco Romero (5), Erik Lira (6), Jesús Garza (12), Israel Reyes (15), Luis Gabriel Rey (16), Omar Campos (17), Jesús Gallardo (20) y Federico Pereira (24).

En el mediocampo aparecerán Fernando Gorriarán (8), Juan Brunetta (11), Javier Ruiz (14), Iker Fimbres (18), Carlos Rodríguez (19), José Paradela (23) y Elías Montiel (28).

La ofensiva estará conformada por Robert Morales (9), Kevin Castañeda (22), Salomón Rondón (26) y Alexei Domínguez (27), quienes serán las principales opciones para buscar el gol ante el representativo de la MLS.

¿Cuándo y dónde se juega el Liga MX vs MLS?

El All-Star Game 2026 se disputará el miércoles 29 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Bank of America Stadium de Charlotte.

El encuentro entre las estrellas de la Liga MX y la MLS podrá seguirse en vivo por Imagen Televisión, en un partido que volverá a enfrentar a los mejores futbolistas de ambas competiciones.