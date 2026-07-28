Edson Álvarez desea salir del West Ham y ya tiene a dos clubes interesados 

El mediocampista mexicano Edson Álvarez, actual jugador del West Ham United, todavía no tiene resuelto su futuro para la próxima temporada.

El descenso de los Hammers a la Championship ha dejado al central o volante defensivo de 28 años en una situación delicada, lejos de los planes que tenía al llegar a la Premier League en 2023.

Álvarez no quiere continuar en la segunda división inglesa. Con contrato vigente hasta 2028 y tras una cesión reciente al Fenerbahçe, el futbolista busca un nuevo destino en ligas de primer nivel donde pueda mantener su nivel competitivo y su protagonismo con el Tri.

Edson Álvarez vive días de incertidumbre en Europa y su futuro esta lejos del West Ham. MEXSPORT

Ajax quiere repatriar a Edson Álvarez, pero la Real Sociedad se interpone

Según el periodista Mike Verweij, de De Telegraaf, el Ajax está trabajando seriamente en el regreso del mexicano al Johan Cruyff Arena.

El director deportivo Jordi Cruijff ya ha mantenido conversaciones con Álvarez para transmitirle el interés del club y el rol que ocuparía en el proyecto, posicionándolo como el número seis deseado.

La operación se describe como complicada. El Ajax necesita generar ingresos mediante ventas de jugadores para afrontar el coste, y prefiere crear su propia “caja de guerra” antes que adelantar los pagos pendientes que el West Ham aún le debe de la transferencia original de 38 millones de euros (unos 14 millones pendientes).

Paralelamente, la Real Sociedad también ha entrado en la puja. El club vasco, con Erik Bretos al frente de las gestiones, ya ha puesto una oferta sobre la mesa del West Ham: 7,5 millones de euros por el 50 % de los derechos económicos del jugador, con la posibilidad de adquirir porcentajes adicionales a través de variables o bonus.

Las negociaciones con la Real parecen más avanzadas en este momento, aunque el Ajax no se rinde y explora distintas fórmulas, incluida una posible cesión (que el West Ham prefiere evitar) o una estructura similar a la del club español.

Álvarez, por su parte, se muestra abierto a un regreso a Ámsterdam, donde dejó un gran recuerdo tras cuatro temporadas, dos títulos de Eredivisie y una Copa KNVB.

Edson Álvarez acumula 96 partidos con la Selección Mexicana. Jorge Martinez

¿Cuál es el valor de Edson Álvarez?

De acuerdo con las informaciones publicadas, el West Ham ha fijado el precio de salida de Edson Álvarez en torno a los 15 millones de euros por la totalidad de sus derechos.

Esa cifra coincide aproximadamente con su valoración actual de mercado, muy por debajo de los 38 millones que costó en 2023, tras lesiones, menor continuidad y el descenso del club.

Los Hammers priorizan una venta definitiva antes que una cesión, buscando recuperar parte de la inversión y generar fondos propios. Tanto Ajax como Real Sociedad estudian fórmulas creativas para adaptarse a esa petición, en un mercado de verano que aún tiene margen para que se defina el próximo club del mediocampista mexicano.