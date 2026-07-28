Isaac del Toro cae del Top 3 del ranking UCI pese a hacer historia en el Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 impulsó la fama de Isaac del Toro a sitios poco antes visto para un ciclista mexicano. El pedalista bajacaliforniano subió al podio en su debut, conquistó el maillot blanco como mejor joven y celebró una victoria de etapa. Sin embargo, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó este martes la actualización de su clasificación mundial, el Torito abandonó el Top-3.

El ciclista del UAE Team Emirates XRG aparece ahora en el cuarto puesto del ranking mundial con 6,833.46 puntos, por detrás del danés Jonas Vingegaard, quien conserva la tercera posición con 6,866.39 unidades, apenas 32.93 puntos de diferencia.

En la cima de la clasificación se mantiene, sin discusión, su compañero de equipo Tadej Pogacar. El esloveno suma 11,321.75 puntos después de una exhibición histórica en el Tour de Francia, donde ganó la clasificación general, cinco etapas y vistió durante 16 días el maillot amarillo. Remco Evenepoel ocupa el segundo lugar con 6,956.61 puntos.

Isaac del Toro admitió que Tadej Pogacar demostró ser un gran amigo en el Tour de Francia 2026 AFP

¿Por qué descendió Del Toro en el ranking UCI?

Los resultados de Isaac del Toro en Francia parecían suficientes para consolidarlo entre los tres mejores ciclistas del mundo.

El mexicano terminó tercero en la clasificación general, ganó la segunda etapa y conquistó el maillot blanco que distingue al mejor corredor menor de 26 años. Fue, además, uno de los grandes protagonistas de la carrera y confirmó que es el principal talento joven del pelotón internacional.

Durante el desarrollo del Tour incluso surgieron proyecciones que lo colocaban por delante de Vingegaard en la clasificación mundial. Sin embargo, la actualización oficial de la UCI terminó contando una historia distinta.

La clasificación UCI considera todos los puntos obtenidos por cada corredor en las competencias puntuables dentro del periodo establecido por la UCI. El Ranking Mundial funciona con una ventana móvil de 52 semanas. Cada lunes no sólo se agregan los puntos del fin de semana. También caducan los obtenidos exactamente un año antes.

Es posible que Del Toro perdiera más puntos "viejos" que Vingegaard durante esa actualización.

Si eso ocurrió, aunque el mexicano sumó muchísimo en el Tour, el saldo neto pudo ser inferior al esperado.

Eso significa que, además de los puntos sumados en la Grande Boucle, influyen los resultados conseguidos durante el resto de la temporada y los ajustes que realiza la UCI cuando publica la clasificación oficial.

En el caso de Vingegaard, el danés conservó una ligera ventaja sobre Del Toro. La diferencia es mínima, apenas 32.93 puntos, lo que deja abierta la posibilidad de que el mexicano recupere la tercera posición en cualquiera de las próximas pruebas del calendario WorldTour.

Isaac del Toro demostró templanza en la carrera más importante del ciclismo. AFP

La actualización también refleja el enorme dominio de Tadej Pogacar. El campeón del Tour amplió todavía más su ventaja sobre el resto del pelotón y supera por más de 4,300 puntos a Remco Evenepoel.

Así marcha el Top 5 del ranking UCI

Tadej Pogacar – 11,321.75 puntos.

Remco Evenepoel – 6,956.61.

Jonas Vingegaard – 6,866.39.

Isaac del Toro – 6,833.46.

Paul Seixas – 4,800.71.

Para Del Toro, la caída de un puesto no cambia la dimensión de su temporada. A sus 23 años ya firmó el mejor resultado de un mexicano en la historia reciente del Tour de Francia y se consolidó como una de las figuras llamadas a disputar el liderazgo del ciclismo mundial durante la próxima década. La pelea por el tercer lugar del ranking apenas comienza y la diferencia con Vingegaard es tan reducida que cualquier actuación destacada podría devolverlo al podio de la clasificación mundial.