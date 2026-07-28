Tensión por el VAR: FIFA responde a la IFAB y defiende a árbitros por polémica regla en el Mundial

La FIFA ha fijado una postura clara y contundente en respuesta a los señalamientos de la International Football Association Board (IFAB) respecto a la aplicación del videoarbitraje. En el centro de la polémica se encuentra el concepto de "Identidad Equivocada" (Mistaken Identity), una herramienta técnica que, según la Circular N°34 de la IFAB, habría incurrido en violaciones de protocolo durante el reciente torneo internacional.

Sin embargo, la FIFA ha rechazado frontalmente las acusaciones de haber cometido errores técnicos. El organismo rector del futbol mundial defiende que sus intervenciones no fueron fallas reglamentarias, sino acciones necesarias para "restablecer la justicia deportiva".

Casos de Breel Embolo y Miguel Almirón, en el ojo del huracán

Este debate cobró relevancia tras jugadas específicas en las que se sancionaron simulaciones de futbolistas. Los casos del suizo Breel Embolo y el paraguayo Miguel Almirón se convirtieron en el eje de la discusión, escenarios donde el VAR intervino para evitar amonestaciones injustas derivadas del engaño arbitral.

Según un portavoz de la FIFA, la entidad mantiene que la interpretación de la norma fue consistente durante todo el campeonato. El argumento central es que el principio rector del juego limpio (Fair Play) debe prevalecer por encima de una lectura rígida del reglamento escrito.

La organización subraya que es imperativo evitar que los deportistas sean sancionados o expulsados erróneamente debido a la conducta antideportiva o el engaño deliberado de sus oponentes, especialmente considerando que una tarjeta injusta puede condicionar la participación de un jugador en fases cruciales de la competición.

El futuro de las reglas: Modificaciones al protocolo internacional

Para cerrar filas en torno a su cuerpo arbitral, la FIFA ha confirmado que mantiene un diálogo fluido con la IFAB. Aseguran que, dentro de sus evaluaciones, el panel técnico reconoció que esta visión interpretativa fue ampliamente aceptada por la comunidad del balompié global.

Lejos de dar marcha atrás, la FIFA ha indicado que el uso del VAR en estos escenarios no será revertido. Por el contrario, la experiencia obtenida durante la Copa del Mundo se utilizará como base para abrir mesas de debate técnico. El objetivo final será formalizar modificaciones estructurales al protocolo internacional en futuras ediciones, consolidando así un modelo de arbitraje más justo respaldado por la tecnología.