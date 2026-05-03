¿Qué necesitan los cuatro grandes para avanzar a Semifinales del Clausura 2026?

La culminación de los primeros capítulos en los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX arrojó un panorama lleno de drama, tensión y pronósticos reservados. Tras intensas batallas en el terreno de juego, las escuadras ya conocen con exactitud los resultados requeridos para instalarse en la antesala por el título del futbol mexicano. Mientras algunas instituciones presumen una posición sumamente favorable para la vuelta, otras enfrentan escenarios donde únicamente una remontada heroica los mantendrá con vida durante la intensa actividad de este próximo fin de semana.

Alejandro Zendejas cabeceando el balón. Mexsport

EL PANORAMA DE PUMAS, AMÉRICA Y LA TRANQUILIDAD DE CRUZ AZUL

El Clásico Capitalino entregó un espectacular y vibrante empate 3-3 en la ida, un resultado que inclinó la balanza ligeramente a favor de los Pumas. El cuadro universitario, al culminar como líder general de la competencia, cuenta con el reglamento de su lado. A los auriazules les basta mantener la igualdad en el marcador global durante el choque decisivo en el mítico Olímpico Universitario para sellar su pase a las Semifinales. En contraste absoluto, las Águilas del América se quedaron sin red de seguridad: los pupilos azulcremas saltarán al campo enemigo con la obligación ineludible de conseguir el triunfo, ya que cualquier otro marcador firmará su condena y eliminación del certamen.

Gonzalo Piovi despejando el balón. Mexsport

Por su parte, Cruz Azul respira con mucha mayor tranquilidad luego de asaltar la cancha del estadio rival. La Máquina superó por 3-2 al Atlas en un duelo lleno de goles, un marcador que les otorga una valiosa ventaja para finiquitar la obra en casa. Al volver al césped del Estadio Azteca, la escuadra cementera amarrará su boleto con un triunfo, un empate e incluso dándose el lujo de caer por un gol de diferencia, gracias al valioso criterio de desempate por su mejor posición en la tabla general.

CHIVAS CONTRA LAS CUERDAS Y EL BICAMPEÓN TOLUCA AL BORDE DEL ABISMO

En la otra cara de la moneda, las Chivas enfrentan una misión titánica que pondrá a prueba su estirpe. El Rebaño Sagrado padeció un auténtico infierno en su visita a territorio regiomontano y cayó por un contundente 3-1 frente a los Tigres de la UANL. Ahora, el sublíder del campeonato requiere forzosamente apelar a la épica y lograr una victoria por dos goles de diferencia en la fortaleza del Estadio Akron. Solo un triunfo perfecto con ese margen devolverá la alegría a su afición y mantendrá latente el sueño de levantar una nueva copa.

Ricardo Marín buscando recuperar el balón. Mexsport

Finalmente, la ilusión de lograr un histórico tricampeonato luce sumamente borrosa para el Toluca. Los Diablos Rojos tropezaron de manera inesperada frente a su gente al caer por la mínima diferencia de 1-0 ante los Tuzos del Pachuca. Este doloroso descalabro en casa condicionó por completo al actual monarca, escuadra que ahora viajará al Estadio Hidalgo con la presión a tope. Si los escarlatas desean mantenerse en la pelea por la corona, necesitarán doblegar a los hidalguenses por dos goles de diferencia, un reto mayúsculo que definirá de qué está hecho el rey vigente del balompié azteca.