¿Alineación indebida? América podría perder en la mesa ante Pumas

El escándalo sacudió los cimientos de la Liguilla del futbol mexicano. El vibrante duelo de ida de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 entre el América y los Pumas, disputado sobre la grama del Estadio Banorte, desató una tormenta monumental que trascendió lo puramente deportivo. Cuando parecía que las controversias terminaban con el silbatazo final, surgió una acusación gravísima que alteró por completo el panorama de la serie: las Águilas cometieron una presunta alineación indebida durante la segunda mitad del encuentro, un error garrafal en el banquillo azulcrema que amenazó con costarle la eliminatoria entera a los dirigidos por André Jardine.

Sebastián Cáceres cabeceando el balón. Mexsport

EL CONFUSO CAMBIO TRAS LA CONMOCIÓN DE SEBASTIÁN CÁCERES

El origen del desastre reglamentario ocurrió cuando el defensor uruguayo Sebastián Cáceres sufrió un aparatoso choque contra Álvaro Angulo. El impacto directo en el rostro obligó al médico oficial de la Liga MX a ingresar de inmediato al terreno de juego para aplicar el riguroso protocolo de conmoción. Mientras el zaguero recibía atención detallada, el cuerpo técnico americanista ordenó una serie de modificaciones para refrescar al equipo. El cuarto árbitro levantó el tablero luminoso y autorizó la entrada de Thiago Espinosa, portador del número 22, en sustitución del número 32, Miguel 'Shocker' Vázquez. Ambos futbolistas cruzaron la línea de banda y consumaron el cambio de manera oficial ante la mirada de todos.

Acto seguido, el conjunto local realizó un par de sustituciones adicionales. Sin embargo, el caos se apoderó de la zona técnica azulcrema cuando confirmaron que el central charrúa no logró recuperarse de la colisión. En un acto de total confusión, el auxiliar Paulo Víctor empujó nuevamente a la cancha a 'Shocker' Vázquez, un elemento que ya figuraba formalmente como jugador sustituido. El desorden resultó tan grande que el cuarto oficial ni siquiera mostró el cartón con el dorsal número 4 para indicar la salida de Cáceres. Todo este desbarajuste sucedió a escasos metros del silbante Luis Enrique Santander, quien supervisaba la intervención médica sin percatarse del flagrante rompimiento de las reglas.

REGLAMENTO, POSIBLE PROTESTA DE LA UNAM Y CASTIGO EN LA MESA

Ante la evidente falla procedimental, la cadena deportiva ESPN reportó que la directiva de los Pumas de la UNAM prepararía una protesta formal para enviarla de inmediato a las oficinas de la Liga MX y a la Comisión Disciplinaria. Aunque de momento, no existe una postura oficial por parte de los altos mandos universitarios respecto a una investigación minuciosa de los videos y la aplicación implacable de la ley para castigar al acérrimo rival, pero de momento en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), no reportan ninguna protesta y se afirma que los cambios fueron avisados con antelación al cuarto árbitro del partido.

Luis Enrique Santander marcando un penal a favor de América. REUTERS

Para entender la magnitud de la falla, es necesario revisar qué estipula exactamente el reglamento oficial. La normativa del futbol nacional resulta sumamente estricta: ningún jugador que abandonó el campo en un cambio oficial cuenta con permiso para reingresar al mismo partido bajo ninguna circunstancia. Aunque el protocolo de conmoción cerebral otorga la facilidad de realizar un cambio adicional para salvaguardar la integridad del atleta afectado, este cupo extra requiere forzosamente el ingreso de un suplente disponible en el banquillo.

Las consecuencias de este error administrativo apuntaron a ser catastróficas para el equipo de Coapa. El reglamento de sanciones dicta que, al comprobarse una alineación indebida, el club infractor recibe un castigo fulminante y pierde automáticamente el partido en curso por un marcador de 3-0 en la mesa. Esta penalización borraría por completo el esfuerzo del tiempo regular, entregando una ventaja aplastante a los felinos para el compromiso de vuelta y dejando al América al borde del abismo por un insólito despiste en su propia banca.