Detienen en Canadá a Diana Toro Díaz, esposa de narcopiloto del Cártel de Sinaloa

La detención de una figura clave en las finanzas del narcotráfico reaviva la cooperación internacional contra el crimen organizado. Diana Toro Díaz fue arrestada en el aeropuerto Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau tras intentar ingresar a Canadá con un pasaporte falso, según reportes del medio canadiense TVA Nouvelles.

La mujer, de 44 años y con doble nacionalidad colombiana y mexicana, permanece retenida en un centro migratorio a la espera de que la Junta de Migración y Refugiados de Canadá determine su situación legal. Entre las opciones que se barajan está su posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta sanciones por su presunta participación en la estructura financiera del narcotráfico.

Una figura clave en la red financiera del narco

El nombre de Toro Díaz no es nuevo para las autoridades estadounidenses. En 2010 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin, que permite congelar activos y prohibir transacciones a individuos vinculados con el narcotráfico.

De acuerdo con documentos oficiales, su papel consistía en facilitar operaciones financieras para la red encabezada por su esposo, Alejandro Flores Cacho, identificado como un operador logístico clave en el transporte internacional de drogas.

Las autoridades sostienen que Toro Díaz participó en la administración de múltiples empresas fachada utilizadas para ocultar el origen ilícito de los recursos. “Operaban negocios como restaurantes, ranchos ganaderos y empresas agrícolas para encubrir el flujo de dinero”, señalan los informes.

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La red de su esposo estaba directamente vinculada con dos de las figuras más emblemáticas del narcotráfico mexicano: Joaquín Guzmán Loera y Ismael Zambada. Flores Cacho controlaba empresas aéreas que, según las investigaciones, eran utilizadas para el trasiego de drogas antes de las capturas de ambos líderes en 2016 y 2024, respectivamente.

Estas operaciones incluían el uso de infraestructura aeronáutica para el transporte de estupefacientes, así como la formación de pilotos en escuelas especializadas que, presuntamente, servían como semillero de operadores para el narcotráfico.

Entre las compañías señaladas por Estados Unidos destacan Mantenimiento Aeronáutica Transporte y Servicios Aéreos SA de CV, Capacitación Aeronáutica Profesional SC —una escuela de vuelo en Cuernavaca— y Aero Express Intercontinental SA de CV, con sede en Ciudad de México.

Red internacional de empresas fachada

Los documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) describen una estructura empresarial compleja y diversificada. Toro Díaz, junto con Javier Flores Cacho, habría gestionado negocios en sectores aparentemente legales, incluyendo manufactura, distribución, gestión deportiva y venta de artículos de oficina.

Esta red operaba en múltiples regiones, entre ellas Baja California, Ciudad de México, el Estado de México, Cuernavaca y Colombia, lo que evidencia el alcance transnacional del esquema financiero.

Intentos de ingreso y alerta migratoria

El caso también ha puesto bajo escrutinio los controles migratorios canadienses. Según TVA Nouvelles, Toro Díaz logró ingresar en varias ocasiones previas al país utilizando documentos falsificados, lo que plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación en fronteras internacionales.

Su detención reciente, sin embargo, indica un endurecimiento en la vigilancia y una mayor coordinación con agencias internacionales.

Un proceso con implicaciones internacionales

El futuro inmediato de Toro Díaz dependerá de la decisión de las autoridades migratorias canadienses. Si se aprueba su extradición, enfrentará cargos en Estados Unidos en el marco de la Ley Kingpin, que ha sido una herramienta clave para desmantelar redes financieras del narcotráfico.

El caso ilustra cómo las estructuras criminales han sofisticado sus operaciones mediante entramados empresariales y logísticos que trascienden fronteras, así como la respuesta coordinada de los gobiernos para combatirlas.

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