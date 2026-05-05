"Estoy muy orgulloso del equipo, de nuestra gente": Pizarro, en una nueva final en menos de 6 meses

Los Tigres de la UANL se clasificaron a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 al vencer al Nashville SC, en el estadio Universitario, en Nuevo León, con un global de 2-0. Es la segunda final del técnico Guido Pizarro en menos de seis meses con los felinos. Como exjugador con aura de leyenda de la institución regia, el estratega argentino reconoce el esfuerzo de sus dirigidos para este nuevo logro.

"Estoy muy orgulloso del equipo, de la institución, de nuestra gente. Es una noche en la que pasamos a otra final. Fue un partido complicado, lo sacamos adelante, y contento y orgulloso", señaló Pizarro.

El uruguayo Fernando Gorriarán salió lesionado, pero Pizarro señaló que no sabe la intensidad de la molestia, por lo que se podría temer que no esté listo para el juego de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 con las Chivas.

"De Gorri todavía no está la evaluación, no está el reporte. Seguramente sintió algo, pero no sabemos qué es. Y como le hicimos siempre, hay que descansar, hacer análisis de los jugadores que se puedan recuperar y veremos qué es lo mejor disponible para poder ir a Guadalajara a competir con esta camiseta", señaló

El argentino Juan Brunetta, autor del único gol del partido en el Volcán, señaló: "Estoy muy contento por el equipo, venimos haciendo un esfuerzo muy grande con muchos partidos (26 en lo que va del semestre), pero estamos muy bien preparados. Ya logramos el primer objetivo que era jugar la final de la Conca"

Diego Lainez y Warren Madrigal, durante el duelo en el Volcán. AFP

Con los veteranos Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac aún vigentes, los Tigres se metieron a la quinta final de la Concachampions en su historia. El portero argentino y el delantero francés han llegado a todas.

"Los dos partidos, tanto la ida como la vuelta fueron partidos muy estratégicos. El primer tiempo acá se hizo bastante pesado por el calor y entiendo que a ellos les pesó un poquito más el clima, y por suerte pudimos sacar la diferencia", comentó Nahuel Guzmán.