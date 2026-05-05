Tigres caza a Nashville en el Volcán y se instala en la final de Concacaf

Tigres esperó su momento y cuando el partido exigió precisión, encontró el espacio justo. Un gol de Juan Brunetta en el minuto 68 resolvió una eliminatoria que durante largos tramos se sostuvo en el filo y le dio a los felinos una victoria de 1-0 sobre Nashville, suficiente para asegurar el pase a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf con un marcador global de 2-0.

El equipo regiomontano sostiene su curva ascendente en un cierre de temporada que combina eficacia y control. Días después de imponerse 3-1 a Chivas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto felino refrendó su momento con otra actuación sólida, en la que la ventaja construida se tradujo en manejo del ritmo y precisión en los momentos clave, confirmando una inercia competitiva que lo mantiene en doble frente con aspiraciones firmes

El equipo local administró la ventaja obtenida en la ida, donde había ganado por la mínima diferencia, y se enfrentó a un rival que volvió a mostrar orden defensivo y capacidad para resistir en escenarios adversos. Nashville llegó al estadio Universitario con la necesidad de anotar al menos un gol para forzar el alargue y respaldado por antecedentes recientes en los que había avanzado como visitante, pero encontró un entorno que no cede desde hace años en competencias internacionales.

Nashville tuvo opciones

Antes del gol, el encuentro transitó entre aproximaciones aisladas y momentos de tensión. Al 45+1, Nashville estuvo cerca de empatar el global con una acción en el área que terminó saliendo por un costado de la portería defendida por Nahuel Guzmán. Tigres respondió en el complemento. Al 58, Ángel Correa tuvo una oportunidad tras una serie de rebotes, pero el arquero visitante salió a tiempo para evitar la caída de su arco.

Tigres rompe el empate en casa

La jugada decisiva llegó 10 minutos después. Correa recibió y filtró un pase al área que dejó a Brunetta frente al portero. El mediocampista argentino definió al primer poste para abrir el marcador y encaminar la clasificación. El gol modificó el ritmo del partido y redujo las opciones de un Nashville que necesitaba dos anotaciones para cambiar el destino de la serie.

Tigres también ajustó sobre la marcha. Fernando Gorriarán abandonó el campo por lesión y fue sustituido por Juan Pablo Vigón, en una modificación obligada que le quita alegría al pase a la final.

Con el resultado, el conjunto de Nuevo León amplió una racha sin derrotas en casa dentro del torneo del área, que se extiende por más de una década en fases decisivas, y confirmó su presencia en la quinta final de su historia en la competencia. La última derrota internacional en el Universitario se remonta a 2019, desde entonces el equipo ha construido una secuencia de resultados que sostienen su condición de local dominante.

La clasificación coloca a Tigres a un paso de su segundo título en el certamen regional. Su rival saldrá de la otra semifinal entre Toluca y Los Ángeles FC, en una final que reunirá a uno de los clubes más constantes de la última década en Concacaf con un contendiente que busca abrir su propio espacio en la historia del torneo.