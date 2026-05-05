Pensión del Bienestar: ¿Hay cobro hoy 5 de mayo?

La nueva dispersión de fondos por concepto de las Pensiones del Bienestar se puso en marcha el día de ayer para todos aquellas personas que estén inscritas en alguno de los programas sociales que el gobierno de México tiene activos.

De esta forma, el pago correspondiente al bimestre mayo-junio podrá hacerse efectivo conforme al calendario publicado por la dependencia el cual especifica que persona cobrará de acuerdo a la letra inicial del primer apellido.

Derivado de lo anterior, este martes 5 de mayo, día en el que se conmemora la Batalla de Puebla, todas aquellas personas cuyo primer apellido inicie con la letra B podrán retirar sus fondos por medio de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos para lo que resta del mes:

Miércoles 6: C

Miércoles 6: C Jueves 7: C

Viernes 8: D,E,F

Lunes 11: G

Martes 12: G

Miércoles 13: H, I, J, K

Jueves 14: L

Viernes 15: M

Lunes 18: M

Martes 19: N, Ñ

Miércoles: 20

Jueves 21: R

Viernes 22: R

Lunes 25: S

Martes 26: T,U,V

Miércoles 27: W, X, Y, Z

Cabe mencionar que la presente dispersión corresponde al tercer pago del año y que esta estará vigente hasta el próximo miércoles 27 de mayo.

¿Quiénes y cuánto reciben los beneficiarios?

En este periodo no solo se entrega el apoyo a personas Adultas Mayores, pues también incluye a beneficiarias de Mujeres Bienestar, personas con Discapacidad, así como al programa de Madres Trabajadoras.

Sobre los montos a cobrar, las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6 mil 400 pesos, mientras que las mujeres de 63 y 64 años recibirán 3 mil 100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3 mil 300 pesos bimestrales, mientras que las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras mil 650 pesos.

fdm