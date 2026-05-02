Christian Ebere encaminó a Cruz Azul a la  victoria 3-2 sobre el Atlas 

Cruz Azul tuvo que reconstruir una victoria que ya había dado por hecha, levantarse de sus propios errores y sacudirse la soberbia para llevarse la victoria 3-2 ante Atlas en la ida de los cuartos de final.

Cuando la serie parecía definida, cuando la ventaja de dos goles invitaba a la calma, todo se les vino abajo. La Máquina dejó de ser ese equipo firme que controlaba el juego y, en cuestión de minutos, permitió que los Rojinegros le arrebataran la tranquilidad.

Con la anotaciones de Rotondi tras una serie de rebotes en el área; y la solitaria aparición de Ebere para empujar el balón, tenía Cruz Azul el marcador 2-0 en 68 minutos.

Ponchito González hizo soñar al Atlas con un cabezazo, pero un penalti convertido por Aldo Rocha terminó por borrar la diferencia. Lo que era control, se volvió duda.

Pero el equipo de Joel Huiqui entendió que no bastaba con lo que había hecho antes. Cruz Azul se fajó, apretó el cinturón y volvió a meterse en el partido.

Sin el Toro Fernández por lesión, la responsabilidad recayó en Christian Ebere, quien asumió el rol, en el momento más incómodo. Cruz Azul encontró una segunda oportunidad con un jalón dentro del área de Rodrigo Schlegel sobre Willer Ditta que abrió la puerta desde los once pasos con el nigeriano.

Su doblete no solo selló el 3-2, también representó la capacidad del equipo para resurgir cuando el golpe ya estaba dado.

Cruz Azul no ganó desde la tranquilidad, ganó desde la reacción. Pero los dirigidos por Joel Huiqui necesitarán de mayores ingredientes para la vuelta si el deseo es acceder a las semifinales.