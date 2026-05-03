Liguilla Clausura 2026: Fechas y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final

El arranque de la liguilla de la Liga MX del Clausura 2026 dejó una serie de resultados que llevarán a las últimas consecuencias los partidos de regreso de la próxima semana para definir a los cuatro semifinalistas del torneo previo al arranque del Mundial 2026.

El empate 3-3 entre América y Pumas la tarde de este domingo en el Estadio Banorte asegura que el regreso en el Estadio de Ciudad Universitaria será una guerra intensa entre los equipos de André Jardine y el de Efraín Juárez.

A diferencia de liguillas anteriores, el desenlace de estas llaves no será inmediato; debido a ajustes en la planeación de la Liga MX, el calendario ha otorgado un respiro inusual a los equipos antes de disputar los duelos de vuelta, también pensando en la participación de algunos equipos en el torneo regional de clubes como es el caso de Tigres y Toluca en la Concacaf Champions Cup. Ambos clubes tienen la encomienda de buscar el título internacional, lo que los obliga a jugar las semifinales de dicho torneo a mitad de semana enfrentando a Nashville y el LAFC.

La actividad de los segundos partidos en la liga local se concentrará en el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Las acciones comenzarán el sábado con el enfrentamiento entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron a las 19:07 horas. El cuadro regiomontano llega con una ventaja de 3-1.

Ese mismo día, Cruz Azul recibirá al Atlas en el Estadio Banorte, pactado para las 21:15 horas. La Máquina tiene una ventaja de 3-2.

El domingo se decidirán los últimos boletos. El Estadio Hidalgo será el escenario donde Pachuca y Toluca resuelvan su serie a las 17:00 horas con los Tuzos con una ventaja de solo un gol.

Finalmente, el Clásico Capitalino tendrá su capítulo definitivo en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas y América se verán las caras a las 19:15 horas.

Horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026