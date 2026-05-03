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Liguilla Clausura 2026: Fechas y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final

¡Listos los horarios! Conoce cuándo se juegan los pases a Semifinales del Clausura 2026. 

Por: Jesús Velasco

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Así festejó Osinachi Ebere el segundo gol de Cruz Azul frente al AtlasMexsport

El arranque de la liguilla de la Liga MX del Clausura 2026 dejó una serie de resultados que llevarán a las últimas consecuencias los partidos de regreso de la próxima semana para definir a los cuatro semifinalistas del torneo previo al arranque del Mundial 2026.

El empate 3-3 entre América y Pumas la tarde de este domingo en el Estadio Banorte asegura que el regreso en el Estadio de Ciudad Universitaria será una guerra intensa entre los equipos de André Jardine y el de Efraín Juárez.

A diferencia de liguillas anteriores, el desenlace de estas llaves no será inmediato; debido a ajustes en la planeación de la Liga MX, el calendario ha otorgado un respiro inusual a los equipos antes de disputar los duelos de vuelta, también pensando en la participación de algunos equipos en el torneo regional de clubes como es el caso de Tigres y Toluca en la Concacaf Champions Cup. Ambos clubes tienen la encomienda de buscar el título internacional, lo que los obliga a jugar las semifinales de dicho torneo a mitad de semana enfrentando a Nashville y el LAFC.

La actividad de los segundos partidos en la liga local se concentrará en el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Las acciones comenzarán el sábado con el enfrentamiento entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron a las 19:07 horas. El cuadro regiomontano llega con una ventaja de 3-1.

Ese mismo día, Cruz Azul recibirá al Atlas en el Estadio Banorte, pactado para las 21:15 horas. La Máquina tiene una ventaja de 3-2.

El domingo se decidirán los últimos boletos. El Estadio Hidalgo será el escenario donde Pachuca y Toluca resuelvan su serie a las 17:00 horas con los Tuzos con una ventaja de solo un gol.

Finalmente, el Clásico Capitalino tendrá su capítulo definitivo en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas y América se verán las caras a las 19:15 horas.

Horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

  • Chivas vs. Tigres - Estadio Akron - sábado 9 de mayo - 19:07 horas
  • Cruz Azul vs. Atlas - Estadio Banorte - sábado 9 de mayo - 21:15 horas
  • Pachuca vs. Toluca - Estadio Hidalgo - domingo 10 de mayo - 17:00 horas
  • Pumas vs. América - Estadio Olímpico Universitario - domingo 10 de mayo - 19:15 horas

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