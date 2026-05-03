Efraín Juárez reta al América para el partido de vuelta tras el empate 

“Vamos a respetar porque de presupuestos hay que ser respetuosos, tuvimos el 1-3, pero ellos tricampeones y las estadísticas no juegan, ser respetuosos de un equipo tricampeón, de una plantilla más cara y con más cambios, pero pasó por decisiones tácticas que al final no afectan, ellos tiene que venir ahora y ver si proponen como nosotros, ojala porque sería bonito para la gente”, expresó Efraín Juárez al ser cuestionado de sus movimientos técnicos en el empate 3-3, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026.

Lejos de quedarse con un mal sabor por perder una ventaja de dos goles sobre el acérrimo azulcrema, Efraín Juárez confesó que se quedó feliz del primer episodio entre América y sus Pumas.

“Feliz, espectacular, feliz, orgulloso de la cancha, no es primera vez que lo digo, todo es consecuencia de, aún con el 3-3 se para Angulo con el portero, emocionado de ver lo que mi cabeza quería ver hace seis meses, ver un equipo sólido en el Azteca, no sé qué se ve en TV, pero con mis ojos y que he sido campeón en este estadio y en muchos lados, un espectáculo, emocionado, levanten la cara, jugando así , no hay manera”.

El estratega de Club Universidad descartó cualquier queja sobre el arbitraje, luego de dos penaltis rigurosos que Luis Enrique Santander marcó a favor de las Águilas y que permitieron la igualada en el Estadio Banorte.

“No hablo del arbitraje, no lo he visto, a que Carrasquilla lo agarran antes del cuello, pero no sé, no lo veo, no me interesa, puede que sean cosas previas, pero es parte de, penales dos en cuartos de final es difícil de ver, pero me quedo con rendimiento del equipo, equipo imponente y dos penales que son falta de concentración, oportunidad hasta de hacer el 4-1 ó el 4-3 al final, los expertos lo verán, no lo sé y no me importa”, resaltó.

Los Pumas ostentan la ventaja de clasificar por lugar en la tabla, al quedar líderes de la fase regular. América está obligado a ganar por cualquier marcador el próximo domingo, en Ciudad Universitaria.