Mañana será el Primer Simulacro Nacional; Brugada invita a participar en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicó en sus redes sociales un recordatorio para que mañana participes en el Primer Simulacro Nacional 2026 donde habrá una hipótesis de sismo magnitud 8.2 con epicentro en el estado de Guerrero.

El tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos, pero aún es necesario reducirlo Foto: Especial

No te asustes, ya que en punto de las 11 de la mañana del miércoles 6 de mayo se activará en todos los celulares la Alerta Sísmica, además sonará en los 14 mil altavoces de la CDMX y los estados participantes, en esta ocasión son 9 entidades entre ellas claro la Ciudad de México y el Estado de México.

La Alerta llegará a celulares

Alerta sísmica en celulares. Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana

La mandataria capitalina destacó que la prevención es nuestra mayor fuerza y señaló que este ejercicio es fundamental para poner a prueba los protocolos y reconocer la alerta que llegará a los altavoces y celular.

Clara Brugada finalizó con la frase ¡Estar preparados salva vidas! El recordatorio estuvo acompañado de un video donde personas con leguaje de señas dieron el importante mensaje.

Pero No todos los celulares la recibirán

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil también llamó a formar parte de la alerta masiva pues busca que más gente se entere, aunque no esté cerca de una bocina o vaya en transporte, en interiores o con audífonos. El gobierno está probando que los teléfonos reciban la señal al mismo tiempo que suena la alerta tradicional.

Alerta sísmica en celulares. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

En tu celular recibirás la alerta, sonará fuerte, aunque esté en silencio en algunos casos y mostrará el mensaje simulacro. Lo que se sabe es que no todos los celulares la reciben todavía, depende de la compañía, el modelo y si tu equipo tiene habilitadas las alertas de emergencia. Al final del ejercicio, las autoridades verán qué tanto alcance tiene este simulacro 2026.

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