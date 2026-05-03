Toluca arde en dos fuegos: La derrota frente a Pachuca en liguilla lo condiciona en Concacaf

El Toluca jugó la liguilla pensando más en la Concacaf. Aunque los Diablos Rojos se esforzaron, terminaron por ceder el resultado ante el Pachuca, mientras se tienen que dividir el pensamiento en el juego de vuelta contra Los Ángeles.

Llega un momento en los torneos, en que los clubes deben decidir por una competencia. Sucede aquí y en Europa, salvo que el equipo esté completo para las dos carreras. Da la impresión que al Toluca le interesa más el premio internacional al haber saciado su apetito local con los dos últimos campeonatos.

También, Antonio Mohamed sabe que la perfecta despedida será ganando la Concacaf, con lo cual llevan un trecho caminado inclinado puesto que cayeron en el juego de ida 2-1 y ahora a mitad de semana trataran de que su estadio abrase a los de Los Ángeles FC para darle la vuelta al marcador.

Pachuca le pega al Toluca en el 'infierno'

En tanto ese día llega, recordarán este juego de cuartos de final frente al Pachuca como una lid de diferentes grados de escaramuzas, pero del que no supieron salir bien librados desde el inicio.

Tensos y frustrados, los jugadores del Toluca buscaron por todos lados empatar, sin éxito. Mexsport.

El Pachuca no les ganaba desde octubre de 2022 cuando con Guillermo Almada apedrearon a los Diablos en la Final del Apertura.

De aquel tiempo hasta entonces, pasaron siete juegos consecutivos sin que los Tuzos lograran la victoria hasta este momento en que con Esteban Solari, y luego de perder los dos últimos partidos de liga, consiguieron tender en el suelo al campeón.

Los Tuzos juegan a ras de tierra y sacan un tesoro de resultado

Un gol de Enner Valencia significó el equilibrio de fuerzas en el duelo. Ese tanto hizo que los Tuzos fueran subterráneos y jugaran a esconderse mientras el Toluca se agitaba por anotar desde la tenencia del balón.

Los Tuzos supieron jugar mejor y hacerle la vida al Toluca un problema. Mexsport

El Toluca, sin encontrar su versión más iluminada y tras improvisar la alineación, recayendo todo en Marcel ruiz, tuvo que meter todo el resto de dinamita que le quedaba en la banca y pujar por el empate. Lo hizo varias veces con insistentes jugadas que pasaron cerca del arco o que fueron detenidas por los silbantes, pero frustrados en todo momento por no conseguir el objetivo.