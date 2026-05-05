¿Por qué Javier Aguirre cedió jugadores al Toluca, pero a otros seleccionados no les dio permiso?

Era algo que se había hablado desde la semana pasada, desde que se detuvo la lista de seleccionados preliminar que Javier Aguirre daría el 27 de abril y terminó por dar un día después.

En la mesa de discusión estaba precisamente el tema que explotó este martes por la noche cuando los jugadores del Toluca tuvieron el permiso de concentrar con su equipo para el juego de vuelta ante Los Ángeles.

Esa negociación fue la que detuvo por un momento la lista y Javier Aguirre, aunque incómodo, accedió a la petición sólo por tratarse de una competencia internacional y en aras de ayudar a un equipo mexicano en su infastuosa lucha contra los clubes de la Liga MX.

TOLUCA NECESITA REMONTAR AL LAFC

El Toluca necesita pegada y por eso tener a Alexis Vega y Jesús Gallardo para dar la vuelta al marcador de 2-1 es necesario. Para el juego de ida no pudieron contar con ellos porque por reglamento necesitaban dar una semana de descanso a los seleccionados, pero pasado este tiempo están libres de jugar.

Alexis Vega estará con el Toluca en la copa de Concacaf. Mexsport

Desde las oficinas del CAR comentan que esta situación estaba prevista, sobre todo por el escándalo mediático que pudiera provocar, pero se avisó desde el inicio a los jugadores y directivos.

"No era lo esperado, pero al mismo tiempo comentaron que también es una forma de ayudar al futbol mexicano a ganar la Concacaf, que para los directivos es importante en todos los aspectos y los jugadores tendrían mejor actividad futbolística con un duelo asi de exigente", explica una fuente en medio de la tormenta de críticas.

EN SELECCIÓN MEXICANA ESTÁN TRANQUILOS

Dentro del seno de la selección todos están tranquilos porque se habló de este tema una semana atrás y se planteó que era por ayudar a ganar un torneo internacional, por lo mismo, en liguilla no puede ocupar el Toluca a sus jugadores, como tampoco Pumas, América, Cruz Azul y Chivas, así que de parte de ellos tampoco puede existir queja.

Bandera de la Concacaf Champions Cup 2026. Mexsport

Para la final ya será imposible que los jugadores del Toluca, en caso de llegar este equipo contra Tigres, puedan estar, puesto que será el 30 de mayo y estarán completamente enfocados para el Mundial.