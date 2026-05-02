Tigres le da golpe de realidad a Chivas en el Volcán

Los Tigres UNAL le dieron un golpe de realidad a las Chivas Guadalajara en el Estadio Universitario, en una noche donde el Rebaño pasó de la ilusión al descontrol y los felinos volvieron a imponer su jerarquía en liguilla. El 3-1 deja la serie inclinada, aunque todavía quedan 90 minutos por disputarse en el Estadio Akron.

El inicio fue engañoso. Chivas, mermado por las ausencias, logró adelantarse al minuto 11 con una definición de Ricardo Marín, quien controló con el pecho y resolvió con clase. Pero ese gol también dejó ver el contexto que venía arrastrando el equipo rojiblanco: la caída en su cierre de torneo, luego de empatar sin goles ante Necaxa y Tijuana, resultados que les costaron el liderato general y que ya insinuaban fragilidad.

Tras el tanto, el partido cambió de dueño. Tigres comenzó a empujar, a instalarse en campo rival y a exigir a Óscar Whalley, quien dentro de todo lució bien, pese a cargar con tres goles en contra.

El arquero rojiblanco, que apenas disputó su segundo partido del año, respondió con varias atajadas clave y sostuvo a su equipo durante varios lapsos. Cabe recordar que jugó el último duelo del torneo regular, luego de que Gabriel Milito le diera minutos ante la inminente ausencia de Raúl Rangel, situación que volvió a ponerlo bajo presión en liguilla.

La resistencia, sin embargo, se rompió antes del descanso. Jesús Angulo empató de cabeza tras un tiro de esquina, reflejando lo que ya era evidente: Tigres había tomado el control total del encuentro.

El golpe definitivo llegó en el arranque del complemento. Juan Brunetta firmó la remontada con una volea precisa al 52, y apenas dos minutos después, Diego Sánchez amplió la ventaja en un contragolpe letal. En ese breve lapso, Chivas se vino abajo, reviviendo los fantasmas de la goleada reciente en el mismo escenario.

El resto del partido confirmó la tendencia. Tigres siguió generando peligro e incluso dejó escapar el cuarto tanto , mientras que Chivas se mostró superado física y anímicamente, resentido por las ausencias y sin capacidad de reacción.

El contexto terminó pesando demasiado. Las cinco bajas rumbo a la selección y las lesiones recientes condicionaron a un equipo que había tenido un gran torneo, pero que llegó debilitado al momento más importante. Del otro lado, Tigres encontró en Brunetta y Sánchez respuestas inmediatas para marcar diferencia.

Aun así, la serie sigue abierta. Chivas tendrá la oportunidad de responder en casa, donde deberá cambiar la cara si quiere mantenerse con vida. El rebaño necestiará ganar por dos goles para avanzar a semifinales.

Tigres, por su parte, ya golpeó primero, y lo hizo con autoridad, recordándole al Rebaño que la liguilla no perdona errores. Un triunfo, un empate o hasta una derrota por un gol en el juego de vuelta, los pondrá en la siguiente ronda.