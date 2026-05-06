Amaury Vergara pone en jaque al Tri: Pide el regreso de sus convocados tras permiso al Toluca

Amaury Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, ordenó la madrugada del miércoles a la dirección deportiva que los jugadores de Chivas se reporten en las instalaciones del club este día. Este mensaje en la red social de X llega a unas horas de que Javier Aguirre concedió permiso al Deportivo Toluca para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf ante Los Angeles FC.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", publicó Vergara en su cuenta de X (@Amauryvz) a las 0:19 horas del 6 de mayo.

El Toluca recibió un permiso especial para contar con sus convocados (Alexis Vega y Jesús Gallardo) en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante LAFC, como reportó primero el periodista Rubén Rodríguez.

La decisión generó una ola de reacciones entre aficionados y medios, quienes señalaron que el propio Aguirre había declarado en conferencia de prensa el 26 de marzo que los clubes podrían usar a sus seleccionados únicamente en los partidos de ida de las semifinales de la Concacaf.

De acuerdo con reportes, la petición de Toluca fue aceptada por la Federación Mexicana de Futbol, con el aval tanto de Javier Aguirre como de Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales.

El contraste resulta particularmente sensible para el Guadalajara. Chivas fue el equipo más afectado por el acuerdo original entre clubes y la Selección, ya que Aguirre convocó a cinco de sus titulares: Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y Armando González, situación que incidió directamente en su serie de cuartos de final, en la que perdieron por goleada 3-1 el duelo de ida ante Tigres.

El plan de concentración de la Selección Mexicana (aprobado por los dueños de los clubes) se supone que inicia hoy, 6 de mayo, y se extenderá durante cinco semanas y media, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El acuerdo establecía que todos los equipos, incluso los que participaban en liguilla, tenían la obligación de ceder a sus futbolistas al Tri a partir de esa fecha.

La salida de dos convocados en la antesala de un partido internacional de clubes rompió esa línea y abrió preguntas sobre los criterios aplicados por la federación. Toluca, que llega con desventaja de 2-1 tras la ida en Los Angeles, necesita remontar ante LAFC este miércoles en el Estadio Nemesio Diez. Ni la Federación Mexicana de Futbol, ni la Selección Nacional habían emitido una postura oficial sobre la reacción de Vergara ni sobre el estatus de los jugadores de Chivas.