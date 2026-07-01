“¡Qué locura!”, así reaccionó el mundo a los festejos en el Ángel de la Independencia

Las celebraciones en el Ángel de la Independencia no pasaron desapercibidas en el mundo, donde en varias partes quedaron impresionados por la forma en que los aficionados de México celebraron el pase a los Octavos de final del Mundial 2026. En España calificaron el hecho como: “¡Qué locura!”.

Las imágenes que se difundieron en redes sociales son para admirarse, donde hubo lleno en el Ángel de la Independencia. A temprana hora, los aficionados empezaron la fiesta, incluso hasta colgaron una piñata en un semáforo de Paseo de la Reforma. Al inicio del partido, el Himno Nacional Mexicano retumbó y los goles elevaron las exclamaciones. Toda una celebración con el triunfo de México.

“¡Qué locura!”, tituló El Chiringuito TV en redes sociales, donde el medio de España acompañó la publicación con un video con el “mar” de gente en los alrededores del Ángel de la Independencia. “La fiesta en la Ciudad de México tras su victoria que le da el pase a Octavos del Mundial”.

Por su parte, la FIFA destacó las mismas escenas que se ven en el Ángel de la Independencia. “Los aficionados celebran una noche histórica, mientras México gana su segundo partido eliminatorio en la historia del Mundial, exactamente 40 años después del primero”.

La FIFA destacó las escenas en el Ángel de la Independencia de la CDMX Reuters

En Argentina, el sitio Olé también destacó: “Así se festejó en México la clasificación a Octavos del Mundial. Le ganó a Ecuador 2-0 y avanzó a la siguiente instancia”.

Incluso, Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, destacó a un pueblo unido, lleno de amor y no de odio.

“No sé cuánta gente haya en el video, lo único que veo aquí con certeza es un sólo México. Uno que entiende que SÍ somos un país en el que cabemos todos juntos, si somos uno que sabe jalar todos al mismo lado y si somos ese pueblo lleno de amor y no odio”, publicó en redes sociales.

Así se vio el Ángel de la Independencia tras el pase de México a Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

La cuenta de la Selección Nacional aplaudió el apoyo que brindaron los aficionados mexicanos. Incluso, compartió la forma en que fueron recibidos en el Centro de Alto Rendimiento.