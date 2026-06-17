Bella colombiana desató furor en el Ángel de la Independencia de la CDMX

Aficionados de Colombia se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para mostrar apoyo a su selección, cuando este miércoles debuten en el Mundial al enfrentar a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Una aficionada causó furor entre los presentes.

Wendy Sánchez, bella aficionada de Colombia, se robó los reflectores con su presencia, donde algunos seguidores cafetaleros se formaron para tomarse una foto del recuerdo. También hubo presencia de mexicanos.

Wendy Sánchez estará en el Fan Fest del Zócalo de la CDMX Captura de pantalla

En las eliminatorias de Conmebol causó sensación, cuando Colombia derrotó 2-1 a Brasil. A partir de ahí, la llamada ‘India de la tricolor’ cobró popularidad.

La aficionada de Colombia se aventuró a pronosticar un triunfo de 2-1 sobre Uzbekistán, con goles de James Rodríguez y Luis Díaz. Asimismo, valoró el apoyo de los mexicanos hacia los cafetaleros.

La bella colombiana avisó que estará en el Fan Fest del Zócalo de la CDMX.

Este miércoles 17 de junio, Uzbekistán y Colombia debutarán en el Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo avisó que no hay equipos pequeños y rechazó que su selección sea favorita.

Decenas de aficionados de Colombia se dieron cita en el Ángel de la Independencia para mostrar apoyo a su selección AFP

“Los resultados nos están demostrando que no hay equipos pequeños, no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán es un equipo que contraataca muy bien y es peligroso en las pelotas paradas”, dijo el técnico.

Néstor Lorenzo advirtió de la peligrosidad de cuatro o cinco jugadores de gran categoría que tiene Uzbekistán, aunque él confía en lo que haga James Rodríguez.

“James llega bien, ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico. Es un jugador que, sin correr tanto como otros, define cosas”, apuntó.