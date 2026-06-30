Mexicanos armaron la fiesta con piñata en Paseo de la Reforma

Cientos de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia desde horas antes del partido entre México y Ecuador de los Dieciseisavos de final del Mundial 2026. No pudo faltar el que se ha convertido un clásico, el “¡quiere volar!”. A esto, se sumó el que colgaran una piñata en un semáforo de Paseo de la Reforma.

Los aficionados lograron instalarla en el semáforo y cantaron el tradicional: “¡Dale, dale, dale, no pierdas el tino… Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó!”.

Después de que una aficionada se le agotó su tiempo, siguió el turno a la siguiente y así sucesivamente.

Cuando ya fue rota la piñata, varios aficionados se abalanzaron sobre ella como en las tradicionales fiestas mexicanas.

Varios aficionados se animaron a volar por las calles del Paseo de la Reforma, en medio de la algarabía de los seguidores. Uno de ellos de origen asiático, terminó por los aires y lleno de espuma.

ACCESO LLENO AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

El Gobierno de la Ciudad de México reportó que el acceso en el Ángel de la Independencia se encuentra lleno, por lo que recomendó a los aficionados ir a otro punto para que pudieran disfrutar de la transmisión del partido.

“Te informamos que el acceso en el Ángel de la Independencia se encuentra LLENO. Para garantizar tu seguridad y comodidad, puedes ir directo al Monumento a la Revolución, donde todavía tenemos lugar para ti”, indicó.

Asimismo, el Fan Fest del Zócalo se reportó lleno.