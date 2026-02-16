Cadillac asegura que el coche de "Checo" Pérez carece de errores críticos y sigue avanzando

Cadillac disputará esta semana el último test de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 antes de viajar a Australia para la primera carrera de su historia. Mientras que el equipo confía en sus pilotos Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, el jefe de la escudería americana, Graeme Lowdon, cree que están en la dirección correcta de desarrollo, aunque sin querer crear falsas expectativas.

Para Lowdon, la escuadra estadounidense no solo ha sobrevivido a sus primeros kilómetros, sino que ha establecido una base técnica que promete competitividad a mediano plazo, aunque para conseguirlo aún tendrán que trabajar en el desarrollo.

Para Lowdon, la ausencia de fallos catastróficos es el primer gran triunfo. En un entorno donde los monoplazas nuevos suelen sufrir de "enfermedades de juventud", el hecho de que el coche de Cadillac haya rodado sin contratiempos mayores es una señal de ingeniería robusta. Si bien el equipo enfrentó dificultades que los detuvieron en pista el jueves y viernes en Bahréin por un instante, lograron resolverlos.

Sin alarmas en el garaje de Cadillac

Lowdon destacó que lo importante del primer test en Bahréin era encontrar la consistencia y la respuesta del chasis, más que la velocidad pura en tandas cortas.

"Creo que esa es una plataforma realmente buena para que nosotros construyamos. Si tuviéramos un problema de confiabilidad serio u obvio, entonces eso sería una preocupación masiva", explicó Lowdon a los medios luego del viernes en Sakhir.

El directivo de 60 años enfatizó que la ausencia de vicios en el comportamiento del monoplaza es el mejor escenario posible para un debutante. Según sus palabras, no se han detectado errores críticos en la arquitectura del vehículo: "Igualmente, si tuviéramos un problema de manejo realmente predominante o algo así, entonces eso sería una preocupación. Y, en general, no tenemos nada de eso".

El discurso de Cadillac se aleja de las promesas vacías. Lowdon es consciente de que cerrar la brecha con la parte media de la parrilla requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, método. El director subrayó que el equipo ha logrado absorber el inmenso impacto logístico y humano que implica fundar una organización desde cero en menos de una década.

"Siento que tenemos una plataforma sobre la que realmente podemos construir aquí. Pero creo firmemente ahora que tenemos una plataforma que, como equipo, podemos empezar a hacer avanzar; y creo que eso es probablemente lo máximo que se le podría pedir a un equipo nuevo, a menos que ocurra algún milagro completo", finalizó.