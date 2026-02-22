“Sabíamos que estaba bajo control”: Isaac del Toro y la madurez de un campeón

Isaac del Toro celebró, pero estuvo lejos de parecer el ciclista más joven en la historia en ganar esta competencia. Su festejo fue el de alguien con madurez, con seguridad y con la sensación clara de que todo estaba bajo control.

El mexicano del UAE Team Emirates XRG conquistó el UAE Tour 2026 con serenidad, inteligencia y una seguridad que se reflejó también en sus palabras tras confirmar el título.

Ayer estábamos seguros de que todo estaba bajo control”, explicó, recordando la etapa clave en Jebel Hafeet, donde construyó la diferencia que terminó marcando la carrera.

No fue una frase al aire. Fue la radiografía de un equipo que ejecutó el plan con disciplina, con coordinación y sin fisuras en ningún momento.

Hoy, 100%, soy el campeón”, soltó con convicción, con claridad y ya sin margen para especulación.

Lejos de cualquier euforia desmedida, Del Toro describió la semana como una obra colectiva, como un trabajo de estructura y como un ejercicio de control competitivo.

Fue increíble, honestamente. Estoy súper feliz y orgulloso de lo que logramos como equipo. De verdad, estoy muy contento con esta semana. Lo hicimos casi perfecto, y eso es algo increíblemente bonito”.

No habló de hazaña individual, habló de bloque, de organización y de mentalidad compartida.

La etapa final, con el ataque de Remco Evenepoel desde el kilómetro cero, pudo haber alterado el guion, pero no lo hizo, y eso también tiene peso simbólico. El líder respondió con calma, el equipo neutralizó y el maillot rojo nunca tembló.

Cuando se le preguntó qué significó para él rematar el trabajo tras lo hecho en Jebel Hafeet, la respuesta fue directa, clara y sin adornos:

“Es una sensación muy bonita, es increíble lo que hicimos como equipo, y no puedo estar más orgulloso de haber sido quien lo terminó”.

No fue falsa modestia; es la conciencia de que en el ciclismo moderno la estrategia, el timing y la lectura de carrera pueden ser igual o hasta más determinantes que las piernas.

El triunfo, además, lo proyecta hacia un calendario mayor. Strade Bianche junto a Tadej Pogačar, carreras en Europa y más adelante el Tour de Francia aparecen en su horizonte inmediato.

Intentaremos estar ahí arriba. Será una experiencia súper bonita. Estoy emocionado por correr en Europa y ahora solo quiero calmarme un poco y volver aún más fuerte”.

Es una sensación increíble. Creo que es de las mejores, y estoy súper feliz de cómo están yendo las cosas ahora. Quizá no siempre sea así, pero vamos a disfrutar todo esto”.

Isaac del Toro defendió 20 segundos en la general. Pero defendió algo más importante: la certeza de que ya pertenece a este nivel. Y lo dice sin gritarlo. Lo demuestra pedaleando.