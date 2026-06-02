Palcohabientes doblan a la FIFA: entregan boletos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Tardó tres años, una batalla legal, la intervención de la Profeco y un desembolso de decenas de millones de dólares. Este martes 2 de junio, administradores del Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte) informó a los titulares de palcos y plateas que en las próximas horas recibirán sus boletos electrónicos para los partidos mundialistas, incluida la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El comunicado llegó con un crédito equivalente al 25 por ciento del valor de los paquetes de hospitalidad para consumo de alimentos y estacionamiento. La nota, sin embargo, no borró la memoria de lo que costó llegar hasta aquí.

Añejo conflicto: Un contrato firmado desde 1962

El origen del conflicto tiene décadas. Los propietarios de los palcos compraron sus espacios entre 1962 y 1966, antes de que el inmueble fuera terminado, como mecanismo para fondear la construcción del estadio. Su contrato les garantiza acceso a todos los eventos realizados en el inmueble durante 99 años, plazo que vence en cuatro décadas. En total, el Estadio Ciudad de México en esta época mundialista (Estadio Banorte) cuenta con 927 palcos: 777 privados con derechos de uso y 79 propiedad del propio estadio.

Cuando arrancó la remodelación para el Mundial, los palcohabientes entendieron rápidamente que su contrato no era suficiente garantía.

La pelea: desinformación, demandas y Profeco

Al inicio de la remodelación, los representantes del estadio garantizaron de palabra que los titulares tendrían acceso al Mundial y que las modificaciones a sus locaciones serían mínimas. La promesa verbal no convenció a nadie.

La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas confeccionó un equipo legal para reaccionar en caso de no llegar a un acuerdo, y la Profeco citó a audiencia a ambas partes para buscar una conciliación. Roberto Ruano, presidente de la asociación, fue enfático: no aceptarían ningún esquema alternativo y solo aceptarían el cumplimiento exacto de lo firmado en su contrato original.

Las propuestas rechazadas

• Remodelación gratuita de palcos a cambio de cederlos durante el Mundial.

• Reubicación a zonas alternas del estadio.

• Acuerdos individuales fuera de la asociación.

El 13 de mayo la FIFA toma control de los estadios mundialistas en México. Christian Mendoza/ Excélsior

El acuerdo que cerró el pleito... Por ahora

El 9 de septiembre de 2025, ante la Profeco, se firmó el convenio que garantizaba el ingreso de los palcohabientes a todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, sin costo alguno. Pero el costo real lo absorbió Grupo Ollamani. En su primer reporte trimestral de 2026, la empresa informó que firmó un convenio con la FIFA por un compromiso de pago de 62.4 millones de dólares, con fecha límite al 20 de mayo de 2026, para garantizar el acceso de los titulares acreditados sin costo adicional.

La entrega formal del estadio a la FIFA se realizó el 14 de mayo de 2026, tras 18 meses de remodelación.

Lo que quedó pendiente

Pese al acuerdo, persisten tensiones por derechos de uso, restricciones operativas y límites al aprovechamiento de palcos durante el Mundial. Los propietarios tienen sus boletos. Lo que no tienen, todavía, es certeza de que el estadio que financiaron con su dinero hace 60 años los trate como lo que son: sus dueños.