Conoce todos los detalles futbolísticos de los Seleccionados Mexicanos para el Mundial 

Con Javier Aguirre al mando, la Selección Mexicana ya tiene todo listo para su debut en la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio.

El ‘Vasco’ Aguirre ha apostado por un plantel combinado, es decir, mezclar la juventud y la experiencia, con el objetivo de mostrar algo diferente.

México será el primer país en la historia con tres ediciones de Copa del Mundo como anfitrión. Mexsport

En este sentido, te dejamos los datos de todos los jugadores que conforman la lista de México que jugarán el Mundial 2026.

Ficha técnica de los mexicanos para el Mundial 2026

Francisco Guillermo Ochoa Magaña

Número: 13

Lugar de nacimiento : Guadalajara, Jalisco, México

: Guadalajara, Jalisco, México Edad : 40 años (13-julio-1985)

: 40 años (13-julio-1985) Posición : Portero

: Portero Debut profesional : 2004 (Club América)

: 2004 (Club América) Club actual: AEL Limassol (Chipre)

Ochoa es el capitán y referente indiscutible del Tri. A sus 40 años, llega con el objetivo de escribir su nombre en la historia del futbol como de los 3 futbolistas en jugar seis Mundiales.

José Raúl Rangel Aguilar

Número : 1

Lugar de nacimiento : Zapotlán el Grande, Jalisco, México

Edad : 26 años (25-febrero-2000)

: 26 años (25-febrero-2000) Posición : Portero

: Portero Debut profesional : 2023 (Chivas)

: 2023 (Chivas) Club actual: Guadalajara (Chivas)

Conocido como 'El Tala', es uno de los porteros más prometedores de México. El canterano de Chivas hará su debut en una Copa del Mundo y representa el futuro de la portería tricolor.

Carlos Acevedo López

Número : 12

Lugar de nacimiento : Torreón, Coahuila

: Torreón, Coahuila Edad : 30 años (19-abril-1996)

: 30 años (19-abril-1996) Posición : Portero

: Portero Debut profesional : 2016 (Santos Laguna)

: 2016 (Santos Laguna) Club actual: Santos Laguna

Portero confiable y con buena salida de balón. Ha demostrado madurez en la Liga MX y también tendrá su oportunidad de poder debutar en un Mundial.

Israel Reyes Romero

Número : 15

Lugar de nacimiento : El Grullo, Jalisco

Edad : 26 años (23-mayo-2000)

: 26 años (23-mayo-2000) Posición : Defensor (lateral/derecho o central)

: Defensor (lateral/derecho o central) Debut profesional : 2019 (Atlas)

: 2019 (Atlas) Club actual: Club América

Versátil y con gran proyección ofensiva. Se ha consolidado como titular en el América y aporta intensidad al costado derecho.

Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos

Número : 23

Lugar de nacimiento : Heroica Cárdenas, Tabasco

Edad : 31 años (15-agosto-1994)

: 31 años (15-agosto-1994) Posición : Lateral izquierdo

: Lateral izquierdo Debut profesional : 2016 (UNAM Pumas)

: 2016 (UNAM Pumas) Club actual: Toluca

Experimentado y dinámico, Gallardo es clave en transiciones rápidas. Su versatilidad lo hace valioso en el esquema de Aguirre.

Jorge Eduardo Sánchez Ramos

Número : 2

Lugar de nacimiento : Torreón, Coahuila

Edad : 28 años (10-diciembre-1997)

: 28 años (10-diciembre-1997) Posición : Lateral derecho

: Lateral derecho Debut profesional : 2016 (Santos Laguna)

: 2016 (Santos Laguna) Club actual: PAOK (Grecia)

Rápido y con buen cruce, ha ganado experiencia en Europa y ya sabe lo que es ser campeón en México. Aporta solidez defensiva y apoyo en ataque.

César Jasib Montes Castro

Número : 3

Lugar de nacimiento : Hermosillo, Sonora

Edad : 29 años (24-febrero-1997)

: 29 años (24-febrero-1997) Posición : Central

: Central Debut profesional : 2015 (Monterrey)

: 2015 (Monterrey) Club actual: Lokomotiv Moscú (Rusia)

Líder en la zaga, fuerte en el juego aéreo y con buena lectura. Es uno de los pilares defensivos del Tri y disputará su segundo Mundial.

Johan Felipe Vásquez Ibarra

Número : 5

Lugar de nacimiento : Navojoa, Sonora, México

Edad : 27 años (22-octubre-1998)

: 27 años (22-octubre-1998) Posición : Central

: Central Debut profesional : 2017 (Monterrey)

: 2017 (Monterrey) Club actual: Genoa (Italia)

Sólido y técnico, ha brillado en la Serie A. Su madurez lo convierte en un fijo en la defensa mexicana.

Johan Vásquez marcó el único gol del juego amistosos, en Pasadena, California. Mexsport

Mateo Chávez García

Número : 20

Lugar de nacimiento : Monterrey, Nuevo León

Edad: 22 años (11-mayo-2004)

Posición : Lateral izquierdo

: Lateral izquierdo Debut profesional : Guadalajara

: Guadalajara Club actual: AZ Alkmaar (Países Bajos)

El canterano de las Chivas es una de las grandes promesas en México y este será la primera justa mundialista en la que participe.

Erik Antonio Lira Méndez

Número : 8

Lugar de nacimiento : Ciudad de México, México

Edad : 26 años (8-mayo-2000)

: 26 años (8-mayo-2000) Posición : Mediocampista defensivo

: Mediocampista defensivo Debut profesional : 2018 (Necaxa)

: 2018 (Necaxa) Club actual: Cruz Azul

Recuperador incansable, es el “pulmón” del mediocampo. Su intensidad es clave en la recuperación.

Luis Francisco Romo Barrón

Número : 7

Lugar de nacimiento : Los Mochis, Sinaloa, México

Edad : 30 años (5-junio-1995)

: 30 años (5-junio-1995) Posición : Mediocampista

: Mediocampista Debut profesional : 2018 (Querétaro)

: 2018 (Querétaro) Club actual: Guadalajara (Chivas)

Polifacético, llega con gol y buen manejo de balón. Romo ha sido un excelente jugador en los clubes donde ha estado y ahora, será fundamental con México.

Edson Omar Álvarez Velázquez

Número : 4

Lugar de nacimiento : Tlalnepantla, Estado de México

Edad : 28 años (24-octubre-1997)

: 28 años (24-octubre-1997) Posición : Mediocampista defensivo

: Mediocampista defensivo Debut profesional : 2016 (América)

: 2016 (América) Club actual: Fenerbahçe (Turquía)

El ‘Machín’ es el capitán indiscutible de está selección , líder táctico y con gran físico. Uno de los mejores del Tri en Europa.

Obed Gómez Vargas

Número : 18

Lugar de nacimiento : Anchorage, Alaska

Edad : 20 años (5-agosto-2005)

: 20 años (5-agosto-2005) Posición : Mediocampista

: Mediocampista Debut profesional : 2021 (Seattle Sounders)

: 2021 (Seattle Sounders) Club actual: Atlético de Madrid

Obed es también uno de los jóvenes talentos que lleva Aguirre para este Mundial. Aporta dinamismo y calidad técnica.

Orbelín Pineda Alvarado

Número : 17

Lugar de nacimiento : Coyuca de Catalán, Guerrero

Edad : 30 años (24-marzo-1996)

: 30 años (24-marzo-1996) Posición : Mediocampista ofensivo

: Mediocampista ofensivo Debut profesional : 2014 (Querétaro)

: 2014 (Querétaro) Club actual: AEK Atenas (Grecia)

Campeón en México con varios clubes, el ‘Maguito’ ha sido un constante en la Selección y ahora disputará su segundo Mundial.

Brian Gutiérrez

Número : 26

Lugar de nacimiento : Berwyn, Illinois

Edad : 22 años (17-junio-2003)

: 22 años (17-junio-2003) Posición : Mediocampista

: Mediocampista Debut profesional : Chicago Fire

: Chicago Fire Club actual: Chivas

Una de las grandes promesas de México para esta Copa del Mundo. Brian tiene buen toque de pie, aporta frescura y versatilidad.

Brian Gutiérrez aprovechó un error del portero de Ghana para marcar el primer tanto de la Selección Mexicana con el nuevo uniforme rumbo al Mundial 2026. Mexsport

Álvaro Fidalgo Fernández

Número : 8

Lugar de nacimiento : Hevia, España

Edad : 29 años (9-abril-1997)

: 29 años (9-abril-1997) Posición : Mediocampista

: Mediocampista Debut profesional : Club Rayo Majadahonda

: Club Rayo Majadahonda Club actual: Real Betis

Técnico y con llegada, el ‘Maguito’ es uno de los naturalizados que lleva el Vasco al Mundial y se espera que muestre un gran potencial.

Luis Gerardo Chávez Magallón

Número : 24

Lugar de nacimiento : Cihuatlán, Jalisco

Edad : 30 años (15-enero-1996)

: 30 años (15-enero-1996) Posición : Mediocampista

: Mediocampista Debut profesional : 2014 (Xolos de Tijuana)

: 2014 (Xolos de Tijuana) Club actual: Dinamo Moscú (Rusia)

Chávez jugará su segundo Mundial y en el esquema de Aguirre será fundamental, ya que es un especialista en tiros libres, aporta disparo lejano y equilibrio.

Gilberto Rafael Mora Zambrano

Número : 19

Lugar de nacimiento : Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Edad : 17 años (14-octubre-2008)

: 17 años (14-octubre-2008) Posición : Mediocampista

: Mediocampista Debut profesional : 2024 (Xolos)

: 2024 (Xolos) Club actual: Club Tijuana

‘Morita’ es la gran apuesta a futuro del Tricolor. Será su primer Mundial y aunque es joven, puede que tenga muchas oportunidades en el campo.

César Saúl Huerta Valera

Número : 21

Lugar de nacimiento : Guadalajara, Jalisco, México

Edad : 25 años (3-diciembre-2000)

: 25 años (3-diciembre-2000) Posición : Extremo/Delantero

: Extremo/Delantero Debut profesional : Guadalajara (Chivas)

: Guadalajara (Chivas) Club actual: Anderlecht (Bélgica)

Fue uno de los jugadores que se subió al barco mundialista de último minuto, sin embargo, aportará mucha versatilidad para el combinado mexicano. .

Roberto Carlos Alvarado Hernández

Número : 25

Lugar de nacimiento : Salamanca, México

Edad : 27 años (7-septiembre-1998)

: 27 años (7-septiembre-1998) Posición : Extremo

: Extremo Debut profesional : 2017 (Pachuca)

: 2017 (Pachuca) Club actual: Guadalajara (Chivas)

Creativo y con desborde, el ‘Piojo’ aportará mucho peligro en ataque del combinado mexicano.

Ernesto Alexis Vega Rojas

Número : 10

Lugar de nacimiento : Ciudad de México, México

Edad : 28 años (25-noviembre-1997)

: 28 años (25-noviembre-1997) Posición : Delantero/Extremo

: Delantero/Extremo Debut profesional : 2016 (Toluca)

: 2016 (Toluca) Club actual: Toluca

Talentoso y con gol, Vega será uno de los referentes en ofensiva de México, a pesar de casi estar fuera de la Copa del Mundo.

Julián Andrés Quiñones Quiñones

Número : 16

Lugar de nacimiento : Magüí Payán, Colombia

Edad : 29 años (24-marzo-1997)

: 29 años (24-marzo-1997) Posición : Delantero

: Delantero Debut profesional : 2017 (Lobos BUAP)

: 2017 (Lobos BUAP) Club actual: Al-Qadsiah (Arabia Saudita)

Quiñones llega al Mundial con mucho crédito, ya que se coronó campeón de goleo en su liga, por lo que será fundamental en el esquema de Aguirre.

Santiago Tomás Gimenez

Número : 11

Lugar de nacimiento : Buenos Aires, Argentina

Edad : 25 años (18-abril-2001)

: 25 años (18-abril-2001) Posición : Delantero centro

: Delantero centro Debut profesional : 2017 (Cruz Azul)

: 2017 (Cruz Azul) Club actual: AC Milan (Italia)

A pesar de que juega en uno de los grandes clubes de Europa, Santi llega con una sequía goleadora que promete romper en este Mundial. .

Guillermo Martínez Ayala

Número : 22

Lugar de nacimiento : Celaya, México

Edad : 31 años (15-marzo-1995)

: 31 años (15-marzo-1995) Posición : Delantero

: Delantero Debut profesional : 2015 (Pachuca)

: 2015 (Pachuca) Club actual: UNAM Pumas

Alto y fuerte en el juego aéreo, el ‘Memote’ luce como una buena alternativa en la delantera de la Selección Mexicana.

Armando González Alba

Número : 14

Lugar de nacimiento : Celaya, México

Edad : 23 años (20-abril-2003)

: 23 años (20-abril-2003) Posición : Delantero

: Delantero Debut profesional : 2020 (Chivas)

: 2020 (Chivas) Club actual: Chivas

La ‘Hormiga’ es el joven delantero sensación de México. Fue campeón de goleo con Chivas y luce como una apuesta muy fuerte en la ofensiva mexicana.

Raúl Alonso Jiménez Rodríguez

Número : 9

Lugar de nacimiento : Tepeji del Río, Hidalgo, México

Edad : 35 años (5-mayo-1991)

: 35 años (5-mayo-1991) Posición : Delantero

: Delantero Debut profesional : 2011 (América)

: 2011 (América) Club actual: Fulham (Inglaterra)

Experimentado y técnico, el ‘Lobo de Tepejí’ será la gran apuesta de Javier Aguirre en la delantera de México.