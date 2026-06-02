Conoce todos los detalles futbolísticos de los Seleccionados Mexicanos para el Mundial
Previo a la Copa del Mundo 2026, te dejamos las fichas técnicas de los seleccionados mexicanos. Conoce sus detalles
Con Javier Aguirre al mando, la Selección Mexicana ya tiene todo listo para su debut en la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio.
El ‘Vasco’ Aguirre ha apostado por un plantel combinado, es decir, mezclar la juventud y la experiencia, con el objetivo de mostrar algo diferente.
En este sentido, te dejamos los datos de todos los jugadores que conforman la lista de México que jugarán el Mundial 2026.
Ficha técnica de los mexicanos para el Mundial 2026
Francisco Guillermo Ochoa Magaña
- Número: 13
- Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México
- Edad: 40 años (13-julio-1985)
- Posición: Portero
- Debut profesional: 2004 (Club América)
- Club actual: AEL Limassol (Chipre)
Ochoa es el capitán y referente indiscutible del Tri. A sus 40 años, llega con el objetivo de escribir su nombre en la historia del futbol como de los 3 futbolistas en jugar seis Mundiales.
José Raúl Rangel Aguilar
- Número: 1
- Lugar de nacimiento: Zapotlán el Grande, Jalisco, México
- Edad: 26 años (25-febrero-2000)
- Posición: Portero
- Debut profesional: 2023 (Chivas)
- Club actual: Guadalajara (Chivas)
Conocido como 'El Tala', es uno de los porteros más prometedores de México. El canterano de Chivas hará su debut en una Copa del Mundo y representa el futuro de la portería tricolor.
Carlos Acevedo López
- Número: 12
- Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila
- Edad: 30 años (19-abril-1996)
- Posición: Portero
- Debut profesional: 2016 (Santos Laguna)
- Club actual: Santos Laguna
Portero confiable y con buena salida de balón. Ha demostrado madurez en la Liga MX y también tendrá su oportunidad de poder debutar en un Mundial.
Israel Reyes Romero
- Número: 15
- Lugar de nacimiento: El Grullo, Jalisco
- Edad: 26 años (23-mayo-2000)
- Posición: Defensor (lateral/derecho o central)
- Debut profesional: 2019 (Atlas)
- Club actual: Club América
Versátil y con gran proyección ofensiva. Se ha consolidado como titular en el América y aporta intensidad al costado derecho.
Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos
- Número: 23
- Lugar de nacimiento: Heroica Cárdenas, Tabasco
- Edad: 31 años (15-agosto-1994)
- Posición: Lateral izquierdo
- Debut profesional: 2016 (UNAM Pumas)
- Club actual: Toluca
Experimentado y dinámico, Gallardo es clave en transiciones rápidas. Su versatilidad lo hace valioso en el esquema de Aguirre.
Jorge Eduardo Sánchez Ramos
- Número: 2
- Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila
- Edad: 28 años (10-diciembre-1997)
- Posición: Lateral derecho
- Debut profesional: 2016 (Santos Laguna)
- Club actual: PAOK (Grecia)
Rápido y con buen cruce, ha ganado experiencia en Europa y ya sabe lo que es ser campeón en México. Aporta solidez defensiva y apoyo en ataque.
César Jasib Montes Castro
- Número: 3
- Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora
- Edad: 29 años (24-febrero-1997)
- Posición: Central
- Debut profesional: 2015 (Monterrey)
- Club actual: Lokomotiv Moscú (Rusia)
Líder en la zaga, fuerte en el juego aéreo y con buena lectura. Es uno de los pilares defensivos del Tri y disputará su segundo Mundial.
Johan Felipe Vásquez Ibarra
- Número: 5
- Lugar de nacimiento: Navojoa, Sonora, México
- Edad: 27 años (22-octubre-1998)
- Posición: Central
- Debut profesional: 2017 (Monterrey)
- Club actual: Genoa (Italia)
Sólido y técnico, ha brillado en la Serie A. Su madurez lo convierte en un fijo en la defensa mexicana.
Mateo Chávez García
- Número: 20
- Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León
- Edad: 22 años (11-mayo-2004)
- Posición: Lateral izquierdo
- Debut profesional: Guadalajara
- Club actual: AZ Alkmaar (Países Bajos)
El canterano de las Chivas es una de las grandes promesas en México y este será la primera justa mundialista en la que participe.
Erik Antonio Lira Méndez
- Número: 8
- Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
- Edad: 26 años (8-mayo-2000)
- Posición: Mediocampista defensivo
- Debut profesional: 2018 (Necaxa)
- Club actual: Cruz Azul
Recuperador incansable, es el “pulmón” del mediocampo. Su intensidad es clave en la recuperación.
Luis Francisco Romo Barrón
- Número: 7
- Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa, México
- Edad: 30 años (5-junio-1995)
- Posición: Mediocampista
- Debut profesional: 2018 (Querétaro)
- Club actual: Guadalajara (Chivas)
Polifacético, llega con gol y buen manejo de balón. Romo ha sido un excelente jugador en los clubes donde ha estado y ahora, será fundamental con México.
Edson Omar Álvarez Velázquez
- Número: 4
- Lugar de nacimiento: Tlalnepantla, Estado de México
- Edad: 28 años (24-octubre-1997)
- Posición: Mediocampista defensivo
- Debut profesional: 2016 (América)
- Club actual: Fenerbahçe (Turquía)
El ‘Machín’ es el capitán indiscutible de está selección , líder táctico y con gran físico. Uno de los mejores del Tri en Europa.
Obed Gómez Vargas
- Número: 18
- Lugar de nacimiento: Anchorage, Alaska
- Edad: 20 años (5-agosto-2005)
- Posición: Mediocampista
- Debut profesional: 2021 (Seattle Sounders)
- Club actual: Atlético de Madrid
Obed es también uno de los jóvenes talentos que lleva Aguirre para este Mundial. Aporta dinamismo y calidad técnica.
Orbelín Pineda Alvarado
- Número: 17
- Lugar de nacimiento: Coyuca de Catalán, Guerrero
- Edad: 30 años (24-marzo-1996)
- Posición: Mediocampista ofensivo
- Debut profesional: 2014 (Querétaro)
- Club actual: AEK Atenas (Grecia)
Campeón en México con varios clubes, el ‘Maguito’ ha sido un constante en la Selección y ahora disputará su segundo Mundial.
Brian Gutiérrez
- Número: 26
- Lugar de nacimiento: Berwyn, Illinois
- Edad: 22 años (17-junio-2003)
- Posición: Mediocampista
- Debut profesional: Chicago Fire
- Club actual: Chivas
Una de las grandes promesas de México para esta Copa del Mundo. Brian tiene buen toque de pie, aporta frescura y versatilidad.
Álvaro Fidalgo Fernández
- Número: 8
- Lugar de nacimiento: Hevia, España
- Edad: 29 años (9-abril-1997)
- Posición: Mediocampista
- Debut profesional: Club Rayo Majadahonda
- Club actual: Real Betis
Técnico y con llegada, el ‘Maguito’ es uno de los naturalizados que lleva el Vasco al Mundial y se espera que muestre un gran potencial.
Luis Gerardo Chávez Magallón
- Número: 24
- Lugar de nacimiento: Cihuatlán, Jalisco
- Edad: 30 años (15-enero-1996)
- Posición: Mediocampista
- Debut profesional: 2014 (Xolos de Tijuana)
- Club actual: Dinamo Moscú (Rusia)
Chávez jugará su segundo Mundial y en el esquema de Aguirre será fundamental, ya que es un especialista en tiros libres, aporta disparo lejano y equilibrio.
Gilberto Rafael Mora Zambrano
- Número: 19
- Lugar de nacimiento: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Edad: 17 años (14-octubre-2008)
- Posición: Mediocampista
- Debut profesional: 2024 (Xolos)
- Club actual: Club Tijuana
‘Morita’ es la gran apuesta a futuro del Tricolor. Será su primer Mundial y aunque es joven, puede que tenga muchas oportunidades en el campo.
César Saúl Huerta Valera
- Número: 21
- Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México
- Edad: 25 años (3-diciembre-2000)
- Posición: Extremo/Delantero
- Debut profesional: Guadalajara (Chivas)
- Club actual: Anderlecht (Bélgica)
Fue uno de los jugadores que se subió al barco mundialista de último minuto, sin embargo, aportará mucha versatilidad para el combinado mexicano. .
Roberto Carlos Alvarado Hernández
- Número: 25
- Lugar de nacimiento: Salamanca, México
- Edad: 27 años (7-septiembre-1998)
- Posición: Extremo
- Debut profesional: 2017 (Pachuca)
- Club actual: Guadalajara (Chivas)
Creativo y con desborde, el ‘Piojo’ aportará mucho peligro en ataque del combinado mexicano.
Ernesto Alexis Vega Rojas
- Número: 10
- Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
- Edad: 28 años (25-noviembre-1997)
- Posición: Delantero/Extremo
- Debut profesional: 2016 (Toluca)
- Club actual: Toluca
Talentoso y con gol, Vega será uno de los referentes en ofensiva de México, a pesar de casi estar fuera de la Copa del Mundo.
Julián Andrés Quiñones Quiñones
- Número: 16
- Lugar de nacimiento: Magüí Payán, Colombia
- Edad: 29 años (24-marzo-1997)
- Posición: Delantero
- Debut profesional: 2017 (Lobos BUAP)
- Club actual: Al-Qadsiah (Arabia Saudita)
Quiñones llega al Mundial con mucho crédito, ya que se coronó campeón de goleo en su liga, por lo que será fundamental en el esquema de Aguirre.
Santiago Tomás Gimenez
- Número: 11
- Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
- Edad: 25 años (18-abril-2001)
- Posición: Delantero centro
- Debut profesional: 2017 (Cruz Azul)
- Club actual: AC Milan (Italia)
A pesar de que juega en uno de los grandes clubes de Europa, Santi llega con una sequía goleadora que promete romper en este Mundial. .
Guillermo Martínez Ayala
- Número: 22
- Lugar de nacimiento: Celaya, México
- Edad: 31 años (15-marzo-1995)
- Posición: Delantero
- Debut profesional: 2015 (Pachuca)
- Club actual: UNAM Pumas
Alto y fuerte en el juego aéreo, el ‘Memote’ luce como una buena alternativa en la delantera de la Selección Mexicana.
Armando González Alba
- Número: 14
- Lugar de nacimiento: Celaya, México
- Edad: 23 años (20-abril-2003)
- Posición: Delantero
- Debut profesional: 2020 (Chivas)
- Club actual: Chivas
La ‘Hormiga’ es el joven delantero sensación de México. Fue campeón de goleo con Chivas y luce como una apuesta muy fuerte en la ofensiva mexicana.
Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
- Número: 9
- Lugar de nacimiento: Tepeji del Río, Hidalgo, México
- Edad: 35 años (5-mayo-1991)
- Posición: Delantero
- Debut profesional: 2011 (América)
- Club actual: Fulham (Inglaterra)
Experimentado y técnico, el ‘Lobo de Tepejí’ será la gran apuesta de Javier Aguirre en la delantera de México.