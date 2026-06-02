La armadura del Rey: La mítica 10 que usó de Pelé en 1958 busca destronar a Maradona en subasta

La camiseta que utilizó Pelé en la final de la Copa del Mundo de 1958 será subastada este mes y podría convertirse en uno de los objetos más valiosos jamás vendidos en la historia del futbol.

La casa de subastas Sotheby's anunció que la prenda que vistió el astro brasileño durante la victoria de Brasil por 5-2 sobre Suecia tiene un valor estimado superior a los seis millones de dólares. La puja comenzará el 29 de junio y concluirá el 16 de julio, apenas tres días antes de la final del Mundial 2026.

La pieza corresponde a uno de los partidos más emblemáticos del deporte. Con apenas 17 años, Pelé anotó dos goles en aquella final disputada en Estocolmo y se convirtió en el jugador más joven en disputar y marcar en una final de la Copa del Mundo. Brasil conquistó entonces el primero de sus 5 títulos mundiales.

Dueños de la camiseta

Tras el encuentro, Pelé entregó la camiseta número 10 a su compañero de habitación durante el torneo, Edvaldo Alves Santa Rosa, conocido como Dida. La prenda permaneció durante décadas en poder de la familia del exfutbolista en la ciudad brasileña de Maceió.

La prenda fue usada en la final contra Suecia en 1958l Sotheby's

Posteriormente fue donada al Museo de Deportes Edvaldo Alves Santa Rosa y en 2004 salió a subasta por primera vez. En aquella ocasión fue adquirida por aproximadamente 105.000 dólares. Más de 20 años después, su propietario decidió ponerla nuevamente en venta.

Si alcanza las cifras proyectadas, la camiseta se convertirá en el artículo de colección de Pelé más caro de todos los tiempos. También podría acercarse al récord de la camiseta de fútbol más costosa jamás vendida, una marca que pertenece a la camiseta utilizada por Diego Maradona en el partido de la llamada “Mano de Dios” durante el Mundial de 1986, subastada por 9,28 millones de dólares en 2022.

No se trata de una simple camiseta, sino de la prenda que lució uno de los mejores futbolistas de la historia la noche en que comenzó su reinado”, señaló Brahm Wachter, director de objetos de colección modernos de Sotheby's.

El interés por los recuerdos deportivos de Pelé ha crecido de manera constante en los últimos años. En 2022, una tarjeta Alifabolaget de 1958 con calificación PSA 9 fue vendida de forma privada por 1,33 millones de dólares, convirtiéndose entonces en la primera tarjeta de fútbol en superar la barrera del millón de dólares.

La evolución del mercado de coleccionismo deportivo también queda reflejada en otra cifra. En 2016, una subasta de más de 2.000 objetos pertenecientes a Pelé, incluidas medallas de Copas del Mundo, trofeos y reconocimientos personales, alcanzó cerca de 4,2 millones de dólares. La estimación actual de la camiseta de 1958 supera por sí sola aquella recaudación total.

Más de seis décadas después de aquella final en Suecia, la camiseta que acompañó el nacimiento del primer gran ícono global del fútbol vuelve a ocupar el centro de la escena.