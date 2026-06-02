Selección de Portugal: historia, gol más rápido y calendario en el Mundial 2026

La selección de Portugal fue fundada en 1921 y afiliada a la FIFA en 1923. Deportivamente su destape se vio en Inglaterra 1966 gracias al notable talento de Eusébio, clave para el tercer puesto de los portugueses. Le siguió en el 2006 la generación de Luis Figo también en un ámbito comercial.

Luis Figo comandó a Portugal al cuarto puesto del Mundial 2006 Mexsport

Cristiano Ronaldo y su incursión con la mayor fue un parteaguas, para la conquista de la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League (2019 y 2025).

Esta generación será la última que comparta vestidor con Cristiano Ronaldo, quien se despedirá con seis mundiales jugados; actualmente es dirigida por Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo suma 11 partidos, ocho goles y dos asistencias en los Mundiales Reuters

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE PORTUGAL:

- Participaciones totales: 9 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

- Mejor posición histórica: Tercer lugar (1966).

- Mejor posición (Era Moderna): Cuarto lugar (2006).

- Récord histórico (Partidos): 35 PJ, 17JG, 6JE, 12 JP.

- Goles: 61 a favor, 41 en contra.

- Máximo goleador en Mundiales: Eusébio (9).

- Jugador con más partidos: Cristiano Ronaldo (22).

- Gol más rápido: José Augusto (minuto 1) contra Hungría en Inglaterra 1966.

- Racha de clasificaciones: 7 (2002 a 2026).

- Confederación: UEFA.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE PORTUGAL

En el Mundial de 1986, Portugal causó polémica con el “Caso Saltillo”. Los jugadores se declararon en huelga. Acusaban precarias condiciones de entrenamiento y disputas de premios con la federación. El escándalo derivó en una pobre participación como último lugar de su grupo, con sólo una victoria sobre Inglaterra (1-0) y derrotas ante Polonia (1-0) y Marruecos (1-3).

El apodo de “Seleção das Quinas” (cinco escudos azules), además de su simbolismo religioso, proviene de la leyenda de Alfonso Henriques, primer rey de Portugal que venció a cinco reyes moros durante la Batalla de Ourique (1139). Esta tradición se refleja en la bandera nacional y en el logo de la Federación, la cual, instauró en 1984 una regla de que todos los estadios tuvieran canchas de césped.

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE PORTUGAL: CRISTIANO RONALDO

Leyenda viviente de Portugal. El delantero del Al-Nassr vivirá su última Copa del Mundo a sus 41 años de edad. Fue líder de la clasificación de los lusitanos y es una de las principales atracciones de la máxima justa de la FIFA en este verano; en el clasificatorio disputó cinco partidos y marcó en cinco ocasiones, mientras que en la UEFA Nations League del 2024-2025 logró el campeonato.

Será el sexto llamado a un Mundial de CR7. En este escenario el portugués registra 11 juegos, ocho goles y dos asistencias. Además, se erige como el único jugador en marcar en cinco Mundiales diferentes.

Cristiano Ronaldo disputará su último Mundial a los 41 años de edad Reuters

DT. DE PORTUGAL: ROBERTO MARTÍNEZ

El español Roberto Martínez tomó las riendas de Portugal en el 2023. Desde entonces construyó un sólido proyecto mundialista que coloca a Portugal entre las selecciones fuertes del Mundial 2026. Antes del representativo luso, Roberto Martínez dirigió por seis años a Bélgica, a la que consolidó con una histórica actuación en Qatar 2022 (tercer lugar).

GRUPO K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

CALENDARIO DE PORTUGAL EN EL MUNDIAL 2026:

17 de junio vs RD Congo (11:00 horas, Houston)

23 de junio vs Uzbekistán (11:00 horas, Houston)

27 de junio vs Colombia (17:30 horas, Miami)

PRONÓSTICO: Avanza líder de grupo y alcanza las semifinales.