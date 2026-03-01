Qatar suspende la Finalíssima entre Argentina y España por conflicto bélico en Medio Oriente

El futbol se detuvo en el desierto. La Asociación de Futbol de Qatar (QFA) anunció este domingo la suspensión inmediata de todas las actividades futbolísticas en el país, una decisión que paraliza la organización de la Finalíssima entre Argentina y España, programada para el 27 de marzo en el Estadio Lusail.

La medida, de carácter indefinido, responde a la escalada de hostilidades en la región que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos. Tras reportarse ataques en territorio qatarí y el cierre preventivo del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, las autoridades deportivas optaron por blindar la seguridad de los eventos masivos ante la incertidumbre geopolítica.

Queda aplazada toda la actividad futbolística a disputarse en Qatar hasta nuevo aviso", dictó el comunicado de la federación.

Otros partidos afectados

La determinación no sólo congela las ligas locales, sino que asesta un golpe logístico a la ventana internacional de marzo, que incluía otros cinco amistosos de alto perfil, entre ellos un compromiso de España frente a Egipto.

El duelo entre la Albiceleste y la Roja representaba el regreso del futbol de élite al escenario donde Argentina se coronó campeona del mundo en 2022. Sin embargo, el simbolismo deportivo ha sucumbido ante el rigor de la guerra. A 26 días del pitazo inicial, el Comité Supremo de Qatar, ente organizador del torneo, mantiene la última palabra sobre una cancelación definitiva o un cambio de sede, priorizando la integridad física de las delegaciones y los aficionados.

En las oficinas de la AFA en Buenos Aires y de la RFEF en Madrid, se vive en alerta por cuaquier información. Ambas entidades han comenzado a revisar las cláusulas de fuerza mayor en los contratos suscritos y a consultar con las compañías de seguros los protocolos de cancelación.

Hasta el momento, ni la UEFA ni la CONMEBOL han emitido posturas oficiales.

La logística de las selecciones también se encuentra fracturada por el bloqueo del espacio aéreo, lo que impide cualquier planificación de vuelos chárter hacia la península.