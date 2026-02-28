Tensión en Medio Oriente: ¿están en riesgo la Finalissima y la Fórmula 1?

La tensión internacional alcanzó a Qatar, sede de la Finalissima 2026 entre la Selección de Argentina y la Selección de España, luego de que se registrara un ataque con misiles por parte de Irán hacia una base militar de Estados Unidos ubicada en territorio catarí.

El incidente, que fue neutralizado por sistemas de defensa sin que se reportaran daños mayores, ha generado un ambiente de alerta en el país que albergará el partido el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail.

Hasta el momento, el Comité Organizador de la Finalissima no ha emitido postura oficial sobre una posible afectación al encuentro entre el campeón del mundo y el monarca de Europa. Sin embargo, como medida preventiva, Qatar cerró temporalmente su espacio aéreo y solicitó a la población mantenerse en sus hogares.

El escenario mantiene en expectativa al mundo del futbol, ya que el duelo entre Argentina y España es uno de los eventos más importantes del calendario internacional. Además, el país también tiene programada en noviembre la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, torneo que reunirá a 48 selecciones.

¿Corre riesgo el Gran Premio de Bahréin 2026?

La tensión en Medio Oriente también ha encendido las alarmas en la Fórmula 1. Un misil iraní impactó a pocos kilómetros del Circuito Internacional de Sakhir, sede del Gran Premio de Bahréin, programado para el 12 de abril como la cuarta carrera de la temporada 2026.

El ataque ocurrió cerca de una base militar estadounidense ubicada aproximadamente a 20 kilómetros del trazado, lo que generó repercusiones inmediatas. La empresa Pirelli, proveedora oficial de neumáticos de la F1, canceló un test programado en Sakhir con las escuderías McLaren y Mercedes como medida preventiva.

Por ahora, ni la FIA ni la organización de la F1 han informado sobre una posible cancelación o cambio de sede. A más de un mes del evento, las autoridades deportivas se mantienen atentas a la evolución del conflicto en la región.

El panorama geopolítico mantiene en vilo a dos de los eventos deportivos más relevantes del primer semestre de 2026.