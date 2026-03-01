"Somos afortunados de tenerlo": Guido Pizarro se decanta por Ángel Correa en Tigres

Los tiempos de ovacionar al francés André-pierre Gignac pasaron. Hoy, al que le celebran los goles y su estadía en Tigres es al argentino Ángel Correa, por el que Guido Pizarro no se contuvo en elogios.

“Somos afortunados de tenerlo, más allá de siempre en los futbolístico se ve, es un gran jugador, es de jerarquía mundial, por eso ha jugado donde ha jugado, conseguido lo que ha conseguido”, dijo el técnico de los Tigres tras la goleada sobre el América (1-4), en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El estratega Guido Pizarro también describió el lujo que es tener a un delantero como Ángel Correa, quien cerró un ciclo en Europa, con el Atlético de Madrid, para probar suerte en la Liga MX desde el torneo Apertura 2025.

“Siempre resalto su disposición, la forma en la que vino a ponerse a las órdenes del club, demuestra lo que es él, la jerarquía de él marca la diferencia, queremos seguirlo ayudando para que se sienta cómodo, él y su familia, es nuestra bandera para seguir logrando cosas”.

En otras individualidades, Guido Pizarro destacó a los de oficio defensivo: “Hicieron todo el plan de juego, César Araújo hizo un grandísimo partido, entendió a la perfección su rol, es un chico que nos va a dar mucho, Rómulo Zanré mostró que puede jugar ahí, Jesús Angulo volvió a jugar, el funcionamiento del equipo fue bueno, las individualidades resaltan, César hizo un gran partido, desde que llegó se adaptó lo más rápido posible y solo queda felicitarlo”.

Los tantos del triunfo en la capital para los Tigres fueron obra de Juan Brunetta, Jesús Angulo y doblete de Ángel Correa; Brian Rodríguez marcó el único gol de las Águilas del América.

“Siempre hay cosas para mejorar, independientemente de los resultados, el análisis es que se habían hecho cosas bien, el funcionamiento fue bueno, hay detalles para seguir creciendo, tenemos mucho camino, debemos seguir evolucionando, vamos a necesitar de todos los jugadores, tenemos muy claro los objetivos que tenemos.

“Orgulloso por el equipo, los jugadores, venimos de dos resultados que no queríamos, que el análisis no era todo negativo, era un gran rival, plateó otro juego, más allá del resultado abultado, las formas fueron buenas, el equipo vino a ser el protagonista, muy orgulloso de los jugadores”.

En este sentido, Guido Pizarro también se une a la alegría de los Tigres por romper una racha de siete años sin ganarle al América como local (Estadio Azteca y Estadio Ciudad de los Deportes).

“Hemos enfrentado a un gran rival, viene marcando una época, un rival directo, ha sido protagonista, gran entrenador, era un parámetro a cómo veníamos, me ocupaban las formas, la contundencia, independientemente del resultado, el volumen de juego, el protagonismo, fue importante, así que reconocimiento a los jugadores.

“Me ocupaba cómo íbamos a responder, sabíamos datos y estadísticas, era una gran oportunidad para revertir los resultados, fue merecido, en un momento el equipo jugó muy bien, es un desafío que el equipo tomó para sacar el resultado”, concluyó el entrenador de los Tigres.