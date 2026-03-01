Muerte de Jamenei fue un "punto de inflexión", afirma ministro israelí de Defensa

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, representa un “punto de inflexión” estratégico en la guerra que enfrenta a ambos países y que ya involucra a Estados Unidos y a varios Estados del Golfo.

Durante una evaluación de seguridad difundida por su oficina, Katz sostuvo que Jamenei “dirigió la campaña de destrucción contra el Estado de Israel” y fue el arquitecto del llamado “eje del mal” regional. “Su eliminación es un punto de inflexión, junto con la de muchos otros altos responsables importantes”, declaró.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó la represalia como un “deber y derecho legítimo” de la república islámica.

Por su parte, Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, prometió “una lección inolvidable a los opresores internacionales”. En redes sociales, replicando el estilo comunicacional del presidente estadounidense Donald Trump, escribió en mayúsculas que atacarían “con una fuerza que jamás han conocido”.

Las autoridades iraníes decretaron 40 días de luto nacional. Medios estatales confirmaron que en el bombardeo murieron también familiares directos de Jamenei.

Altos mandos muertos y cientos de víctimas

El ejército israelí aseguró haber eliminado a 40 altos mandos iraníes. La prensa estatal de Teherán confirmó la muerte de figuras clave, entre ellas:

El comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour.

El jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi.

El ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

Y Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo.

La organización humanitaria Media Luna Roja Iraní reportó 201 muertos y cientos de heridos en territorio iraní.

El poder judicial iraní denunció que un ataque alcanzó un colegio en el sur del país y dejó 108 fallecidos. Sin embargo, la Agence France-Presse indicó que no pudo verificar de manera independiente ese hecho. El portavoz militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, afirmó que el ejército “opera de manera extremadamente precisa” y dijo no tener conocimiento de ese incidente.

Trump amenaza con ataques “sin precedentes”

La televisión estatal iraní confirmó la muerte de Jamenei después de que Trump anunciara el fallecimiento del clérigo de 86 años, a quien describió como “una de las personas más malvadas de la historia”.

El mandatario estadounidense advirtió que responderá con “fuerza nunca antes vista” si continúan las represalias iraníes y llamó a la población iraní a sublevarse contra el régimen.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la operación militar continuará “el tiempo que sea necesario”.

Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en el Golfo y en el Kurdistán iraquí, después de disparar misiles hacia Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin. Se reportaron víctimas en Abu Dabi y Tel Aviv.

En Omán, el puerto de Duqm fue alcanzado por drones, según medios locales, mientras que un petrolero frente a sus costas también resultó impactado.

Las explosiones se escucharon tanto en Tel Aviv como en el norte de Teherán, según periodistas en el terreno. Las sirenas antiaéreas volvieron a activarse en territorio israelí.

El impacto geopolítico se extendió a Irak y Pakistán. En Karachi, al menos ocho personas murieron durante protestas frente a instalaciones estadounidenses, según la Fundación Edhi.

El conflicto también provocó la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de covid-19, con miles de vuelos cancelados o desviados en Oriente Medio.

Transición política en Irán

Tras la muerte de Jamenei, el poder quedó en manos de un triunvirato de transición compuesto por...

El presidente Pezeshkian.

El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejeï.

El clérigo Alireza Arafi.

Analistas estiman que la desaparición del líder supremo podría reforzar el poder de los Guardianes de la Revolución en la estructura política y económica iraní.

El exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sah iraní, declaró que la república islámica “ha llegado efectivamente a su fin”, aunque su figura no cuenta con respaldo unificado dentro de la oposición.

El presidente israelí, Isaac Herzog, expresó su esperanza de que el conflicto derive en “una nueva era” para Oriente Medio.

La muerte de Jamenei elimina el principal eje ideológico y estratégico del sistema político iraní. El escenario actual supera la guerra indirecta que caracterizó la relación entre Israel e Irán durante décadas y abre la puerta a una confrontación directa prolongada.

El riesgo inmediato incluye una ampliación del conflicto hacia el Golfo Pérsico, afectación a rutas energéticas críticas y una mayor intervención de potencias internacionales.

