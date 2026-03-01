Liga MX: Torrent responde a los abucheos en Monterrey: "No he visto que esto ayude"

La derrota ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón ha dejado al Monterrey en una situación límite, colocando el futuro de su estratega, el español Domenec Torrent, en duda ante los gritos del público quienes pidieron su salida durante el partido.

Lo que comenzó como un proyecto de altas expectativas se ha transformado en un panorama complicado donde los resultados no acompañan ni en la Liga MX donde ahora son novenos de la general con 10 puntos, uno menos que el América.

Tras el encuentro, Torrent compareció ante los medios en una rueda de prensa que rozó la hostilidad. Al ser cuestionado sobre la fragilidad de su puesto, el técnico catalán optó por una postura de desapego dejando su permanencia en manos de la directiva regia.

“No depende de mí, todo lo que no depende de ti no te esfuerces en preocuparte, tenemos la mejor afición del futbol mexicano, no hace mucho hicimos semifinales y nos eliminaron, este equipo con cualquier entrenador va a quedar entre los ocho primeros”, declaró.

El divorcio con la grada y la tensión con la prensa

El descontento de la fiel afición de Rayados se hizo sentir con abucheos desde la tribuna. Al ser cuestionado de esta situación dijo que no se metería en polémicas, pero lanzó un dardo a los aficionados.

“La afición está en su derecho de abuchear al técnico y jugadores, tenemos la mejor afición, los primeros que están enojados son jugadores y entrenador, no me puedo quejar del esfuerzo de ningún jugador. Ellos son soberanos para abuchear a quienes quieran, pero yo no he visto a ningún en lugar que esto ayude a un equipo, pero están en su derecho”, sentenció.

El estratega respondió también ante los cuestionamientos de los medios: “En el futbol hay jugadores que pasan de ser ídolos a ser abucheados, pasa en todas partes del mundo, pasa en todos los sitios. Cuando va mal tenemos que aceptar. La gente paga su lana y no ganamos, ¿qué les voy a decir?, que lo vamos a mejorar y los entendemos los jugadores y técnico perfectamente”, finalizó.