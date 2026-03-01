Liga MX: ¿Se desarma Chivas? Lesión de Romo y el interés del Feyenoord por la "Hormiga"

El Guadalajara sigue en caída libre y la derrota ante Toluca en su visita al Estadio Nemesio Diez por 2-0 encendió las alarmas del equipo dirigido por Gabriel Milito no solo porque perdió el liderato, cayendo hasta la tercera posición del Clausura 2026 precisamente ante los Diablos Rojos, sino por las posibles bajas que enfrenta el esquema.

Con una autocrítica, Milito no buscó excusas tras el silbatazo final: “Hoy, nuestros dos peores partidos fueron con Toluca, el año, el torneo pasado y este, y cuando repites estos partido similar en contra el mismo equipo, eso dice que el rival es mejor”.

El técnico asumió la responsabilidad total del planteamiento táctico, asegurando que “con las decisiones que he tomado, no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo... estos chicos juegan mucho mejor de lo que hicieron hoy”.

Incertidumbre médica: La nueva lesión de Luis Romo

Uno de los golpes más duros para el Rebaño fue la salida prematura de Luis Romo, quien apenas regresaba a la titularidad tras una lesión sufrida en la jornada 5. Al minuto 40, el mediocampista tuvo que abandonar el campo. Milito descartó que fuera una recaída.

“Luis sintió una molestia en el isquiotibial, pero no en el mismo lugar de la lesión anterior, fue más arriba y más atrás. Será necesario realizar estudios para determinar la gravedad”, explicó el entrenador.

A pesar del infortunio, Milito descartó que se trate de una recaída directa: “La lesión, por lo que nos comentó, no es en exactamente el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace algunas semanas atrás”.

La "Hormiga" González y el acecho del fútbol europeo

En medio de la derrota, el nombre de Armando “Hormiga” González sigue acaparando reflectores, no solo por su rendimiento en la cancha, sino por el creciente interés del Feyenoord de los Países Bajos. Con 17 goles en la temporada, el canterano es la joya que toda Europa observa, pero Milito fue tajante al pedir concentración absoluta en el proyecto rojiblanco.

“Con relación a Armando, necesitamos y él también tiene la mentalidad de estar centrado y focalizado únicamente en Chivas”, finalizó.